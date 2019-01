Dries Mertens die voor de gelegenheid Katrin Kerkhofs fotografeert: deze beelden van de Gouden Schoen zag je nog niet Redactie

17 januari 2019

15u38 1

Hans Vanaken met een dolgelukkige moeder rond de hals, Dries Mertens innig met de kersverse Gouden Schoen of even als fotograaf op de rode loper, Tessa Wullaert en Hamdi Harbaoui die nauwgezet het protocol opvolgen: deze beelden, van de hand van onze fotograaf Bart Leye, zag u nog niet van het Gala van de Gouden Schoen, dat woensdagavond in Puurs plaatsvond. Exclusief: de making of.