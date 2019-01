Drie op een rij voor Club Brugge: Hans Vanaken wint 65ste Gouden Schoen Thomas Lissens

16 januari 2019

23u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen Hans Vanaken heeft de 65ste Gouden Schoen gewonnen. De 26-jarige middenvelder is na José Izquierdo (2016) en Ruud Vormer (2017) de derde opeenvolgende speler van Club Brugge die de meest prestigieuze Belgische voetbalprijs in de wacht sleept. Vanaken kreeg zijn trofee tijdens een Gala in Puurs uit handen van collega-Rode Duivel Dries Mertens. Vanaken haalde het voor Mehdi Carcela (Standard) en Alejandro Pozuelo (Racing Genk).

Gaat u even zitten voor het jaar 2018 van Hans Vanaken. De Limburger stapte in het huwelijksbootje met zijn partner Lauren, pakte zijn tweede titel met Club Brugge, won de Supercup met blauw-zwart, werd voor het eerst geselecteerd voor de Rode Duivels, debuteerde in de oefenmatch tegen de Schotten en hij verlengde zijn contract bij de landskampioen tot 2023.

Die contractverlenging was natuurlijk geen toeval. Vanaken is uitgegroeid tot dé leider van Club Brugge. Meer nog dan zijn ploegmaat, aanvoerder en voorganger als Gouden Schoen, Ruud Vormer. De Nederlander vindt zijn ‘maatje’ op het blauw-zwarte middenvel zijn logische opvolger. “Wat Hans doet, is moeilijk te evenaren. Hij voetbalt zo gemakkelijk, loopt zo goed. Ongelooflijk. ‘Hansie’ is niet toevallig Rode Duivel geworden, hé, in die sterke generatie van jullie.”

Vanaken zet sinds de zomer van 2015 de lijnen uit bij Club Brugge. Blauw-zwart nam hem toen voor zo’n vier miljoen euro over van Sporting Lokeren en daar hebben ze Olympia nog geen spijt van gehad. In 2016 werd de rijzige middenvelder een eerste keer kampioen met blauw-zwart en vorig seizoen lukte dat opnieuw.

Orkestmeester

En vooral bij de meest recente titel was het aandeel van Vanaken groot. Het seizoen was nochtans lastig begonnen voor de aanvallende middenvelder. Club-coach Ivan Leko gaf Lior Refaelov aanvankelijk de voorkeur. Maar na de teleurstellingen tegen Basaksehir en AEK Athene in Europa kwam Vanaken weer in beeld en de Limburger werd dé orkestmeester van het indrukwekkende voetbal dat Club onder Leko speelde. Dat is hij tot op vandaag.

Dat hij een beslissende pass in de voeten heeft, werd al snel na Vanakens debuut in eerste klasse duidelijk. Maar in 2018 slaagde de Limburger er ook in om zijn statistieken flink te verbeteren. Hij is op dit moment met twaalf assists de beste aangever van het lopende seizoen in de Jupiler Pro League en Vanaken stond ook al zeven keer aan het kanon.

Ook in Europa drukte Vanaken in 2018 seizoen zijn stempel. Samen met Club werkte de metronoom op het Brugse middenveld een zeer verdienstelijke campagne af in de Champions League. De teller bleef uiteindelijk steken op twee doelpunten en een assist tegen Monaco. Binnenkort kunnen Club en Vanaken zich nog tonen in de Europa League, waar ze Red Bull Salzburg treffen.

“Ongelooflijk om op de erelijst te komen. Ik ben er heel erg trots op. Nu blijf ik zeker hier voor een feestje. Gelukkig heeft onze trainer de oefensessie morgen in de namiddag gelegd”, reageerde Vanaken op zijn triomf. “Ik wil mijn vrouw Lauren bedanken. Zij staat altijd voor mij klaar en ook mijn ouders hebben altijd alles voor mij gedaan. Dankzij hen ben ik zo ver geraakt. Daarnaast denk ik ook aan mijn grootouders, schoonouders en natuurlijk de mensen van Club Brugge.”

Rode Duivel

De goede prestaties van Vanaken gingen ook niet voorbij aan het oog van Rode Duivels-bondscoach Roberto Martínez. De Spanjaard haalde Vanaken in 2018 voor het eerst bij zijn selectie en op 7 september mocht hij debuteren in de oefenmatch tegen Schotland. En het bleef niet bij die ene cap voor de Limburger, want ook in het Nations League-duel tegen IJsland mocht hij in het slot Eden Hazard vervangen.

Het jaar 2018 was er eentje om in te kaderen voor Vanaken en na vanavond krijgt de kader dus een gouden rand. In de eindafrekening van de 65ste Gouden Schoen haalt de middenvelder het voor Standard-stilist Mehdi Carcela en Racing Genk-draaischijf Alejandro Pozuelo. Vanaken kreeg zijn prijs van Rode Duivel Dries Mertens. De aanvaller van Napoli was samen met vrouw en tv-gezicht Katrin Kerkhofs special guest in Puurs.

VOLLEDIGE UITSLAG

Eerste ronde

1. Mehdi Carcela (Standard) 143

2. Hans Vanaken (Club Brugge) 118

3. Edmilson Junior (Standard) 80

4. Ruud Vormer (Club Brugge) 22

5. Leandro Trossard (RC Genk) 12

6. Alejandro Pozuelo (RC Genk) 11

7. Brandon Mechele (Club Brugge) 5

8. Lovre Kalinic (AA Gent) 4

Anthony Limbombe (Club Brugge) 4

Adrien Trebel (Anderlecht) 4

11. Ruslan Malinovskyi (RC Genk) 3

12. Sinan Bolat (Antwerp FC) 2

Teddy Chevalier (KV Kortrijk) 2

Leander Dendoncker (Anderlecht) 2

Renaud Emond (Standard) 2

Samuel Gigot (AA Gent) 2

17. Cristiano Benavente (Charleroi) 1

Abdoulay Diaby (Club Brugge) 1

Konstantinos Laifis (Standard) 1

Moses Simon (AA Gent) 1

Tweede ronde

1. Hans Vanaken (Club Brugge) 132

2. Alejandro Pozuelo (RC Genk) 108

3. Leandro Trossard (RC Genk) 65

4. Ruslan Malinovskyi (RC Genk) 37

5. Mehdi Carcela (Standard) 10

6. Luis Garcia (Eupen) 6

Ali Samatta (RC Genk) 6

8. Sander Berge (RC Genk) 4

Roman Bezus (Sint-Truiden) 4

Daichi Kamada (Sint-Truiden) 4

11. Cristian Benavente (Charleroi) 2

Thomas Foket (AA Gent) 2

Lior Refaelov (Antwerp FC) 2

Wesley (Club Brugge) 2

15. Sinan Bolat (Antwerp FC) 1

Faris Haroun (Antwerp FC) 1

Simen Juklerod (Antwerp FC) 1

Dieumerci Mbokani (Antwerp FC) 1

Brandon Mechele (Club Brugge) 1

Guillermo Ochoa (Standard) 1

Eindstand

1. Hans Vanaken (Club Brugge) 250

2. Mehdi Carcela (Standard) 143

3. Alejandro Pozuelo (RC Genk) 119

4. Edmilson Junior (Standard) 80

5. Leandro Trossard (RC Genk) 77

6. Ruslan Malinovskyi (RC Genk) 40

7. Ruud Vormer (Club Brugge) 22

8. Luis Garcia (Eupen) 6

Brandon Mechele (Club Brugge) 6

Ali Samatta (RC Genk) 6

11. Sander Berge (RC Genk) 4

Roman Bezus (Sint-Truiden) 4

Lovre Kalinic (AA Gent) 4

Daichi Kamada (Sint-Truiden) 4

Anthony Limbombe (Club Brugge) 4

Adrien Trebel (Anderlecht) 4

17. Sinan Bolat (Antwerp FC) 3

18. Cristian Benavente (Charleroi) 2

Teddy Chevalier (KV Kortrijk) 2

Leander Dendoncker (Anderlecht) 2

Renaud Emond (Standard) 2

Thomas Foket (AA Gent) 2

Samuel Gigot (AA Gent) 2

Lior Refaelov (Antwerp FC) 2

Wesley (Club Brugge) 2

26. Abdoulay Diaby (Club Brugge) 1

Faris Haroun (Antwerp FC) 1

Simen Juklerod (Antwerp FC) 1

Konstantinos Laifis (Standard) 1

Dieumerci Mbokani (Antwerp FC) 1

Brandon Mechele (Club Brugge) 1

Guillermo Ochoa (Standard) 1

Moses Simon (AA Gent) 1