Deze zeven Gouden Schoen-winnaars waren nog jonger dan favoriet Youri Tielemans Dieter Peeters

05 februari 2018

08u00

Gouden Schoen Youri Tielemans (20 jaar en 9 maanden) en Leander Dendoncker ( 22 jaar en 8 maand), twee van de topfavorieten, zijn nog wat groen achter de oren. Maar deze zeven winnaars waren nog een stuk jonger toen ze de Gouden Schoen mochten ontvangen.

1. Paul Van Himst (1960): 17 jaar en 3 maanden

Anderlecht-icoon Paul Van Himst won vier keer de Gouden Schoen, een record. De eerste keer was in 1960, op 17-jarige leeftijd - eveneens een record, de laatste veertien (!) jaar later. Van Himst was als 16-jarige in het A-elftal van Anderlecht terechtgekomen en toonde meteen zijn ongelofelijke talent. Op erkenning hoefde Van Himst dus niet te lang te wachten, want op zijn zeventiende mocht hij zijn eerste Gouden Schoen in ontvangst nemen. Veruit de jongste winnaar ooit, vóór... Paul Van Himst. Een jaar later, in 1961, won 'De blanke Pelé' immers opnieuw.

2. Vincent Kompany (2004) : 18 jaar en 8 maanden

Nog een Anderlecht-icoon op de tweede plaats, Vincent Kompany. De talentvolle verdediger was 18 jaar en 8 maanden toen hij de Gouden Schoen 2004 ontving, nadat hij kampioen werd met paars-wit. Kompany was dan misschien niet de allerjongste winnaar, maar won wel met de grootste voorsprong ooit (403 punten), voor Luigi Pieroni.

3. Enzo Scifo (1984): 18 jaar en 11 maanden

Ook op drie staat een Anderlecht-talent. Onder trainer Paul Van Himst debuteerde de 17-jarige Enzo Scifo bij paars-wit. In 1984 hielp hij Anderlecht voor de tweede keer op rij aan de finale van de UEFA Cup. Daarvoor ontving hij nog vóór zijn negentiende de Gouden Schoen van 1984. Enzo Scifo was ook de eerste laureaat die een 'echte' Gouden Schoen kreeg. Zijn voetbalschoen was de eerste die door de organisatie in goud werd omgezet. De vorige Gouden Schoenen waren eigenlijk van brons.

4. Steven Defour (2007): 19 jaar en 9 maanden

Sinds Vincent Kompany in 2004 ging de Gouden Schoen regelmatig naar een jong talent. De Gouden Schoen 2007 ging zo naar de 19-jarige kapitein van Standard, Steven Defour. Het jeugdproduct van Racing Genk trok in 2006 naar Standard, waar hij meteen hoge ogen gooide. Na zijn Gouden Schoen, die hij kreeg uit handen van Zinedine Zidane, leidde Defour Standard naar hun eerste landstitel in 25 jaar tijd.

5. Axel Witsel (2008): 20 jaar

Een jaar later was het de beurt aan Defours maatje op het middenveld: Axel Witsel. De 20 jaar oude Witsel hield ploegmaats Jovanovic en Fellaini af. Na de landstitel in 2008, won Witsel met Standard in 2009 opnieuw de titel. Al kreeg de Gouden Schoen van 2008 wel een berg kritiek over zich heen na zijn tackle op Marcin Wasilewski.

6. Dennis Praet (2014): 20 jaar en 8 maanden

In 2014 kon voor het eerst sinds Vincent Kompany nog eens een jong Anderlecht-talent de Gouden Schoen binnenhalen. Dennis Praet was op het moment van de uitreiking 20 jaar en 8 maanden. Praet bleef nipt Víctor Vázquez van Club Brugge voor.

7. Thorgan Hazard (2013): 20 jaar en 9 maanden

Een jaar eerder won een ander jong talent de Gouden Schoen, Thorgan Hazard van Zulte Waregem. De jongere broer van Eden won met grote voorsprong voor Maxime Lestienne van Club Brugge. Aan het einde van het seizoen trok Hazard naar het Duitse Borussia Mönchengladbach.