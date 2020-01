Dennis, Lamkel Zé en Mata drie supergenomineerden voor mooiste doelpunt, u kunt uw favoriet tijdens Gala nog laatste zetje geven VDVJ

14 januari 2020

17u35 0

Van elf naar drie. Na een eerste stemming blijft er nog een toptrio kanshebbers over om op het Gala van de Gouden Schoen de prijs voor mooiste doelpunt in de wacht te slepen. Onder de supergenomineerden twee spelers van Club Brugge en eentje van Antwerp. Het geniale hakje van Emmanuel Dennis tegen KV Mechelen is de eerste kandidaat. Ook de knal van ploegmaat Clinton Mata maakt nog kans op de trofee. Didier Lamkel Zé (Antwerp) maakt het rijtje kanshebbers compleet, met zijn heerlijke goal tegen Kortrijk.

Een primeur: tijdens de liveshow van de Gouden Schoen kunt u in de HLN-app stemmen op de ultieme winnaar. Vanaf 21u15 hoeft u niks te missen van het Gala via HLN.be.