Degryse: "Dienende speler vond de rol van zijn leven" Redactie

07 februari 2018

23u41 0 Gouden Schoen Marc Degryse liet zijn licht schijnen over Gouden Schoen-winnaar Ruud Vormer: "Vormer heeft zijn team losgemaakt van Timmy Simons en het op mentaal gebied verder gebracht. De stats die Vormer nu heeft, gaat hij maar één keer in zijn carrière mee­maken. Dat maakt het voor hem alleen maar moeilijker ná dit seizoen. Maar Vormer staat stevig in zijn schoenen, dat heeft hij al vaak bewezen"

"Ik vind Ruud Vormer een verdiende ­winnaar, omdat hij van een dienende speler een bepalende speler is geworden. Gilles De Bilde noemde hem ‘geen wow-speler’. Een dienende ­speler is geen ‘wow-speler’, maar als je daar boven kan gaan en in die rol ­bepalend kan worden, heb je het ­fantastisch gedaan. Een dienende speler heeft niet de stats van Vormer. 9 goals en 14 assists, dat zijn de stats van een bepalende speler."

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN