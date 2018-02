De raad van huidige Gouden Schoen Izquierdo aan Vormer: "Feesten als zot en dag erna Standard van de mat spelen" Wouter Devynck in Engeland

03 februari 2018

05u00 0 Gouden Schoen Nog vier dagen kan José Izquierdo (25) als regerend Gouden Schoen-winnaar door het leven gaan, ­daarna moet hij de fakkel doorgeven. Als het van hem afhangt aan ex-ploegmaat Vormer. "Ruud staat symbool voor de club."

"Ik pak elke ochtend mijn ­vitamientjes. Ik kan alles aan!" Als hij op het strand als Superman door de lucht springt, lijkt Izquierdo nóg meer op een karikatuur van zichzelf. Prettig gestoord tot in de kist. Zelfs het eeuwig druilerige weer in het kuststadje Hove krijgt deze ­Colombiaan niet klein. Net zomin als zijn pendelstatus tussen basis en bank. Maar dat ‘Het Laatste Nieuw’s hem in het vooruitzicht van een nieuw Gala nog eens komt herinneren aan die glorieuze dag van een jaar geleden, doet hem zichtbaar deugd. Traditioneel vragen we de uittredende winnaar zijn Gouden Schoen nog eens te showen, maar die heeft ‘Joske’ niet bij. "Hij staat in mijn huis in Colombia, bij mijn huisdier Peter. (lacht) Weet je nog? Mijn minivarken. Je kan hem ­volgen op Instagram via ­‘yosoypeter7’." De toon is gezet.

Hoe kijk je een jaar later terug op die bewuste avond?

"In het begin was ik rustig, maar toen iedereen me begon aan te spreken en ik ook nog eens interviews moest geven, werd ik toch wel nerveus. Ik denk dat ik een glas of drie champagne heb binnen­gekapt. Maar toen ik won, viel alle stress van me af. Ik beschouw het nog steeds als het beste moment uit mijn carrière. In de jaren ervoor waren er immers heel wat mensen die niet in mij geloofden. Maar ik heb getoond dat een simpele ­jongen die van een klein dorpje in Colombia verhuisde naar een land waar hij noch de taal, noch de cultuur kende, er met zijn ­kwaliteiten toch in geslaagd is naam te maken voor zichzelf, zijn dorp en zijn land."

Op een positieve manier bovendien.

"Ik wilde absoluut mezelf blijven. (trekt een gekke bek) Ik ben altijd dat gekke Colombiaantje geweest dat lachend door het leven ging en ­gelukkig werd van voetbal. ­(opnieuw serieus) Maar ik ben wel uitgegroeid tot een heuse ­professional. Dat was in het begin zeker niet altijd het geval."

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN