De Oscars van de WAG’s: deze voetbalvrouwen werden gelauwerd op de rode loper Nadine Van Der Linden en Bieke Cornillie

16 januari 2020

06u30 0 Gouden Schoen Hollywood lag woensdagavond even niet in Californië, maar in Antwerpen. Niet het Dolby Theatre, waar jaarlijks de Oscars worden uitgereikt, maar het Studio 100 Pop-up Theater in Puurs rolde de rode loper uit voor de Gouden Schoen. De spotlights gericht op de heren voetballers uit onze competitie en hun partners. Geheel volgens de regels van glamour en glitter, ziehier onze eigen Oscaruitreiking der WAG’s of voetbalvrouwen. In de huid van de jury, onze redactrices Nadine Van Der Linden en Bieke Cornillie. And the winners are...

Beste last minute beslissing: Ruud Vormer en Roos America

“Normaal steek ik veel voorbereiding in de Gouden Schoen, maar door de ziekte van ons jongste zoontje is dat niet gelukt”, vertelde Roos. De vier maanden oude William lag vijf dagen in het ziekenhuis met een urosepsis, probleempje met de urinewegen. “Maar het komt goed”, aldus Roos, die dus maar de computer had open geklapt om “op een site die ik mij niet eens meer herinner” een jurk te bestellen “die ze een paar dagen later gewoon door de brievenbus duwden”. Voor haar en make up trok ze naar Knokke: “Samen met andere voetbalvrouwen, we hebben heel de dag bijgekletst.”

Slimste retouche: Bram Van Driessche en Shyfra Van Lancker

Shyfra was meteen verliefd op dit glitterjurkje van Close-Up, al was er één mankement: “Het decolleté kwam erg laag, en aangezien ook de benen bloot zijn, was dat toch van het goede te veel”. Niets dat niet kon worden opgelost door een goed retouche-atelier: een steekje extra, en alles raakt mooi in verhouding. Bram koos een pak van Hugo Boss in petroleumblauw - dé kleur van de avond, bij de heren. De kinderen van 1 en 2,5 jaar oud waren in goede handen bij opa, “Nono”. “Dit zijn een paar uren voor òns.”

Mooiste maatwerk: Tuur Dierckx en Ann-Sophie Van Triel

Ja, hallo: een jurk die zò mooi aansluit, kan alleen maar maatwerk zijn. “Klopt. Ik ben gaan aankloppen bij Atelier ExC in Gent”, aldus Ann-Sophie. “Deze jurk is dan geretoucheerd tot hij helemaal bij mij paste.” Bovenaan pailletten - dé tendens van de avond - onderaan een rij veren waarvoor een struisvogel is geplukt, bevestigd op voile. Ann-Sophie doet regelmatig modellenwerk: “Maar niet full-time. Me uithongeren tot een maatje 34, dat zie ik niet zitten. En Tuur (in Hugo Boss, red.) vindt dat ook niet mooi.”

Opvallendste rentrée: Carl en Vanessa Hoefkens

Rond 2010 konden we altijd op Vanessa rekenen om De Gouden Schoen niet te laten verworden tot een receptie vol statige tailleurs, neen: het mocht méér zijn, méér glamour, méér decolleté. Door de verhuis naar Engeland moesten we het koppel vele jaren missen, maar nu ze met de twee kinderen van 14 en 17 jaar in Knokke wonen, was het tijd voor een rentrée. Een jurk met slash decolleté, een tasje van Balenciaga, sandaaltjes van River Island. “Veel vrouwen zullen jonger zijn dan ik”, aldus de inmiddels 45-jarige Vanessa. “Maar toch wordt het leuk bijpraten, denk ik.”

Decolletétrend van het moment: Hans Vanaken en Lauren Flemings

Eerst had ze een jurk in fluweel gekozen: het is tenslotte januari, en dat is lekker behaaglijk en... “Maar toen zag ik dit model van satijn, en ben ik gaan ruilen, bij Carrément in Gent.” Lauren droeg een diagonaal decolleté: ongetwijfeld één van de trends van de avond, “en gelukkig doe ik voor mijn schouders elke week Pilates”. Daarbij een glittertasje van Jimmy Choo. Hans koos wél fluweel, bij Tisser in Mol. “Waar ik ook mijn trouwkostuum heb gekocht, en dan wordt dat toch een huis van vertrouwen.”

Mooiste familiecadeau: Yari Verschaeren en Zoé Ghailani

Mooie, old school glamour voor een piepjong, 18-jarig koppel. Yari liet haar jurk op maat maken door een tante, de Gouden Schoen was dus een familiezaak. De klassieke zeemeerminjurk combineerde ze met een parelsnoer. Yari combineerde een pak van Hugo Boss - een geliefd merk onder de voetballers - met gympen van ook al een bekende naam onder het jong volk: Alexander McQueen. “Zij mooi, ik mooi”, aldus Yari, met een motto dat alleen maar toe te juichen valt.

Origineelste kleur: Wesley Sonck en Virginie Van Mol

Niks mis met zwart, natuurlijk, maar uit de lentecollectie van Patrizia Pepe koos Virginie toch net wat meer kleur - “Aqua Mint, heette het” - en dat zien we graag, het staat de sympathieke blondine gewoon goed. Mits een ingenieuze, goed uitgesneden beha bleef decolletégewijs alles op zijn plaats. “Op een uurtje was de keuze beklonken”, aldus Virginie, en Wesley moest niet onderdoen, met een kostuum van Hugo Boss dat in een wip was gekocht.

Het mooiste vader-dochter moment: Frank Debleeckere en dochter Camille

Het is stilaan jaarlijkse traditie, dat dochter Camille er tijdens haar examens even tussenuit knijpt voor een uitje met haar vader, Frank De Bleeckere. “Veel heeft ze niet gestudeerd vandaag, denk ik”, lacht vader Frank. “We genieten elk jaar opnieuw van deze avond samen. Dit jaar hebben we wel afgesproken: we gaan ons goed amuseren, maar keren op een deftig uur terug naar huis. Morgen fris om te studeren. Vrijdag is de volgende al.”

Camille kocht haar lange off shoulder glitterjurk online- tijdens de examens is er weinig tijd om te shoppen. “Het was meteen raak. Ik moest slechts één jurk bestellen.”

“Da’s zoals scheidsrechters, hé. Die beslissen ook snel en komen niet meer op die beslissing terug”, vult Frank grappend aan.

De talrijkste familie: Michel Preud’homme, Guillian en Delphine en Megan

De Gouden Schoen, dat is ook de jaarlijkse familie-uitstap voor de familie Preud’homme. Michel bracht naar goede gewoonte zoon Guillian, schoondochter Delphine en dochter Megan mee. En die hoefden dit jaar niet ver te zoeken naar een outfit. “Ik huwde op 7 juli, dit is de jurk waarmee ik mijn openingsdans deed”, vertelt Megan. “Delphine was mijn bruidsmeisje en ook zij draagt het kleedje dat ze toen koos. We bestelden alles online op Asos.”

Het meest bewonderenswaardige moment: Miguel Van Damme en Kyana Dobbelaere

Het was overleggen en onderhandelen met het ziekenhuis en de dokters, want eigenlijk mag Miguel Van Damme nog helemaal niet onder zoveel mensen komen. De keeper van Cercle Brugge werd afgelopen zomer voor de tweede keer door leukemie getroffen. “Het gaat al stukken beter, maar het blijft oppassen”, vertelt hij. “Veel volk rondom mij is eigenlijk niet ideaal. En mijn eten moet kiemvrij zijn.” Ook vrouwlief Kyana is blij dat ze Miguel aan haar zijde heeft. “Dit is de eerste keer in vier maanden dat hij kan buiten komen. We genieten hier echt wel van.”

De mooiste zwangerschap op de rode loper: Yannick Thoelen en Kim Vandoninck

24 weken zwanger is Kim Vandoninck. En ze straalt, in het rood op de rode loper. “En ik pas nog in een gewone jurk voorlopig”, lacht ze. De twee genieten met volle teugen van hun allereerste Gouden Schoen. “Al ging ik niet speciaal shoppen, ik had deze jurk van Zara in de kast hangen. Mijn accessoires zijn van Yves Saint Laurent.” Zwanger of niet, Kim schittert op torenhoge hakken. “Minstens 14 centimeter, maar ik speel wel wat vals met die plateauzool vooraan, hé.”

Yannick en Kim verloren vorig jaar hun dochtertje Lia, na 24 weken zwangerschap. Nu verwachten Kim en de KV Mechelen-doelman een zoontje.

Het mooiste kroontje: Miss België Céline Van Ouytsel

“Dat is het verschil tussen voetballers en missen, hé. Voetballers blijven liggen als ze vallen, missen gaan gewoon door”, grapte kersvers Miss België Céline Van Ouytsel, alluderend op haar buiteling tijdens de verkiezing van afgelopen weekend. “Ik ken helemaal niets van voetbal, maar vind het fantastisch om hier te zijn. Mijn eerste acte de présence! In een jurk die helemaal op m’n lijf is geschreven. Een beetje gypsy, met die rushes, en sexy tegelijk. Ik mag een jaar lang uitkiezen bij Atelier ExC, hoe handig is dat?!”

Céline bracht ook haar kroontje mee. Niet hét kroontje- dat is veel te groot en te zwaar om een hele avond op haar hoofd te houden- wel een kleiner exemplaar. “Ik vond dat het bij de rest paste. En ik mag toch ook wel nog eens verwijzen naar mijn nieuwe titel, hé?”