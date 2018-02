De Oscars van de WAG’s: deze voetbalvrouwen maakten grootse sier op de rode loper van de Gouden Schoen Nadine Van Der Linden en Bieke Cornillie

08 februari 2018

00u27 115 Gouden Schoen Allemaal goed en wel, dat voetbal. Maar de Gouden Schoen, dat zijn natuurlijk ook de dames en de jurken en de glamour. Ziehier - vanop de rode loper van de Heizel - onze eigen Oscaruitreiking der voetbalvrouwen. In de huid van de jury, onze redactrices Nadine Van Der Linden en Bieke Cornillie. And the winners are!

BESTE ACCENTEN: Luna Walsh

Soms zijn het de accessoires en accenten die het ‘m doen. Die het àf maken. Zoals bij Sandy. Fel aangezette mond, in mat rood, wat soms cleaner en jonger oogt dan glanzende lippenstift. Een rood tasje van Dolce & Gabbana. En een strakke paardenstaart, omdat het ook weer niet altijd klassieke, golvende krullen hoeven zijn.

BESTE SPLIT: Sevgi Hairemans

Oké, haar decolleté was ook meer dan indrukwekkend- alles op z’n plek gehouden met wat tape-, maar ook haar split, inclusief een stel prachtige benen, verdient de vermelding. Zeker in combinatie met de stoere hakken van Steve Madden. Helaas mag mevrouw Geoffry Hairemans deze prachtige jurk na vanavond niet terug in haar eigen kast hangen: het is een geleend exemplaar van een vriendin.

BESTE EYECATCHER: Mariem Harbaoui

Ja, dat was toch even opkijken, bij Mariem. Even kwam de IJslandse zangeres Björk in gedachten, die in 2001 in een zwanenjurk naar de Oscars trok. Maar Mariem deed het soberder, minder carnvalesk en raakte er dus mee weg,. Samen met Hamdi Harbaoui was ze één van de blikvangers. Let ook op de glamoureuze make-up en valse wimpers, een trendje van gisterenavond.

BESTE KLEUR: Tina Leko

Niks mis met zwart natuurlijk, maar altijd wel fijn als op een Gala ook eens het kleurboek wordt geopend, anders lijkt het al snel een begrafenis. Sommige jaren zijn het vooral pasteltinten, maar dit jaar mocht het her en der wat feller, zoals bij Tina, die voor fuchsia ging. Niet altijd makkelijk om op een volwassen, stijlvolle manier te dragen, maar door de kleur te counteren met o.a. zwarte juwelen bleek het een moderne en geslaagde keuze.

MEEST ZICHZELF: Kathy Haroun

Haar man, Faris, kwam in een harembroek met laag kruis en blote voeten en Louboutins. En ook Kathy is iemand die zich niet gek laat maken als er ‘gala’ op de uitnodiging staat. Helemaal zichzelf bleef ze, in een wit broekpak van Zara, en een fel aangezette mond.

OPVALLENDSTE DECOLLETE: Jill De Ras

Lag het aan de vrieskou? Feit is dat er gisteren spaarzaam werd omgesprongen met decolletés. Een blote voet in een glamoureus sandaaltje, dat wel. Of een open rug. Of een uitsnijding opzij. Maar inkijk vooraan? Daaraan waagde zich enkel de 42-jarige Jill De Ras, echtgenote van Khalilou Fagida, in een jurk van For Love & Lemons.

BESTE JUWELEN: Aloha Perbet

Haar jurk was op maat gemaakt door haar vaste couturière Ann-Sophie, maar het waren vooral de glinsters aan haar oren die bij Aloha, vriendin van Jérémy Perbet, in het oog sprongen. Een perfecte finishing touch, vinden wij. “Ze komen uit Brazilië”, glundert Aloha- Italiaanse- trots. “Helaas niet zelf daar ter plekke gehaald (lacht). Zo’n gala, ‘j’adore’! Ik zou deze outfit en oorringen elke dag kunnen dragen.” Bij deze: heerlijk nagenieten van de prachtige juwelen van Aloha.

BESTE RUG: Roos Vormer

Pure glamour alsof ze recht uit Hollywood kwam: Ruud en Roos Vormer stalen de show op de rode loper van de Gouden Schoen. Hij met een op maat gemaakt, wijnrood fluwelen pak, zij met een pastelblauwe couturejurk, gekocht in Amsterdam. “Niet speciaal van een merk, of zo”, glundert ze. Met een indrukwekkend rugdecolleté trok mevrouw Vormer- spoedarts in het dagelijkse leven- alle aandacht naar zich toe. En dus: geen twijfel over de prijs voor ‘beste rug’.

MEEST VERLIEFDE STEL: Tessa Wullaert en Mathias

Zelf hoefde hij niets nieuws, want Mathias Deveugele- meneer Wullaert- wilde dat alleen Tessa in de spotlights zou staan vanavond. Pure liefde die twee, al tweeënhalf jaar lang. Tessa straalde aan de zijde van haar vriend, in een uniek, speciaal voor haar ontworpen rokje en top van Saïda van Creation S. “Mijn vaste ontwerpster ondertussen, Saïda weet perfect wat ik wil. Eén keer passen en het was meteen goed. Mathias is het afgewerkte exemplaar voor mij gaan afhalen, want ik was nog in Wolfsburg."