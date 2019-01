De Oscars van de WAG’s: deze voetbalvrouwen betoverden op de rode loper Nadine Van Der Linden en Bieke Cornillie

17 januari 2019

00u05 3 Gouden Schoen Hollywood lag gisteravond even niet in Californië, maar in een industrieterrein in Puurs. Daar werd de rode loper uitgerold voor de 65ste Gouden Schoen, en het bleek een erg glamoureuze editie. Ziehier onze eigen Oscaruitreiking der WAG’s of voetbalvrouwen, met in de huid van de jury, onze redactrices Nadine Van Der Linden en Bieke Cornillie. En de winnaars zijn...

• Beste bodycon: Gal Refaelov

‘Bodyconscious’ heet deze stijl van erg aansluitende jurken. Koning van het genre is het merk Herve Leger, dat bij Gal als inspiratie diende. Zij maakt er elk jaar haar werk van: “Ik trek voor elke Gouden Schoen naar een naaister met een idee”, vertelde ze. “Dit keer wilde ik wat minder bling-bling. Het is een eerder cleane, aansluitende jurk geworden.” Daar heb je ook wel het juiste lichaam voor nodig. “Ik sport vier dagen per week. Toen we nog in Brugge woonden, was dat met een personal trainer, maar intussen ken ik mijn schema vanbuiten en doe ik het zelf. Verder ben ik heel erg bezig met mijn eigen juwelenlijn, ook deze stuks behoren daartoe.”

• Beste totaalplaatje : Hans Vanaken en Lauren

Ze hoopten dat het hùn avond zou worden, wat ook gebeurde. En dus gingen de Gouden Schoen en zijn echtgenote – ze trouwden afgelopen mei – voor een totaalplaatje dat er mocht zijn. Hij in donkerblauw Louis Vuitton, zij in een zwarte, fluwelen jurk (“Dat zit erg zacht en prettig”) van Armani. Lauren had die jurk online besteld, en daarna nog laten aanpassen qua lengte, “want met mijn 1m64 zijn heel wat avondjurken toch een beetje te lang.” Alle accessoires kwamen van YSL: het handtasje, de hakken… “Dat heeft wat gekost, maar dit is dan ook een unieke avond. Ik heb de schoenen wel nog niet kunnen inlopen, dat is altijd een risico, dus ik hoop dat ze comfortabel zullen zitten.” De Gouden Schoen zat alleszins meteen comfortabel: “Wat een jaar!”

• Beste last-minute: Melissa, vriendin van Kristof D’Haene

Sommige voetbalvrouwen bereiden hun rode loperoutfit weken op voorhand al voor, anderen schieten pas enkele uurtjes voor het gala in gang. Melissa, vriendin van KV Kortrijk-verdediger Kristof D’Haene, behoort tot die laatste categorie. Je moet het kunnen: op woensdagnamiddag shoppen om diezelfde avond nog zo hard te stralen. En niet eens in een veilige, traditionele jurk. “Voor mij hoeft het niet te traditioneel”, vertelt ze. Ook Kristof haalde niet zomaar een hemd uit de kast, maar een rolkraag.

• De meest exotische jurk: Luna Stevens, de vriendin van Sandy Walsh

Hij kwam helemaal uit Tunesië, pas gisteren gearriveerd: de blinkende jurk van Luna Stevens- Instagrambabe en WAG van Sandy Walsh. “Esthère Maryline, de Tunesische designer, contacteerde me zelf via Instagram met de vraag om voor vanavond een jurk voor me te maken”, vertelt ze. “Via de echtgenote van Sofiane Hanni, zij is Tunesisch en moest nog afreizen, is ze mijn richting uitgekomen. Een risico ja- en het was gisteren ook echt wel wat paniek, toen ze nog wat aangepast moest worden. Gelukkig heeft mijn mama me uit de nood geholpen.”

• Mooiste vader-dochtermoment: Camille en Frank De Bleekere

Vroeger was het een moeder-dochterbattle, voor wie vader Frank mocht vergezellen op de rode loper van de Gouden Schoen. Maar het is dochter Camille die nu al een viertal jaar het pleit wint en aan de zijde van haar papa verschijnt. En daar genieten ze allebei met volle teugen van trouwens. “Ze heeft wel examens”, vertelt Frank. “En daarom kocht ik mijn jurk in november al. Ik had vandaag zelfs nog een examen”, vult Camille aan. Een uitstekend voorbereide vrouw dus. Ze koos een gewaagd exemplaar met speciaal decolleté voor haar avondje blokpauze. “Maandag moet ik er weer staan, dinsdag en woensdag ook. De laatste loodjes richting diploma rechtspraktijk.”

• Beste koop : Jorn Vancamp en Lio

Hoe kan je er met 16 euro toch ravissant uitzien? Zo dus. Lio, partner van Beerschot-voetballer Jorn, ging voor een kort hemdsjurkje van boetiek Gallerys, dat normaal 30 euro kost, maar aan de helft van de prijs naar de Gouden Schoen mocht. Dank u, solden! Jorn ging het speciaal voor haar ophalen in Lier: “Daar heb ik bonuspunten mee verdiend, hoop ik”, knipoogde hij naar Lio. Zelf ging hij last-minute shoppen voor een pak bij Zalando, dat qua kleur – bordeauxrood – perfect in harmonie was.

• Beste broek : Lovre Kalinic en Jelena

Kan een broek glamoureus zijn? Wel als je het juiste, kwalitatieve materiaal kiest. Jelena, al zes jaar samen met ‘de beste keeper van het jaar’, ging online kiezen bij Net-A-Porter en kwam uit bij het merk Matériel, waar ze deze witte, glanzende blouse kocht en een bijpassende glimmende broek. Daaronder hakken van Balenciaga, een merk dat het momenteel erg goed doet bij zowel bij de liefhebbers van sneakers als stiletto’s. “Lovre meet meer dan twee meter, en dan voel je je als vrouw al snel klein”, aldus Jelena, “ik draag dan ook regelmatig érg hoge hakken.”

• Beste hippiechic : Renaud Emond en Gabriele

Een beetje hippiechic op een gala, waarom niet? Zeker als je van nature krullend haar hebt zoals Gabriele, die al negen jaar samen is met de Standard Luik-speler. Ze draaide enkele strengen in vlechtjes opzij en combineerde dat kapsel met oorbellen in antieke stijl. Haar blauwe jurk met lange mouwen kocht ze bij ba&sh. Gabriele is een gediplomeerde kinesiste maar stopte even met werken om voor het 1-jarig zoontje van het koppel te zorgen.

• Mooiste miss: Elena Suarez

Voetballers en missen, het is doorgaans een uitstekende combinatie. Nochtans was kersvers Miss België Elena de enige miss op de rode loper deze keer. En ze kwam alleen. “Een voetballer? Goh, ik zal vanavond wel eens kijken, hoor, maar ik hoef mijn lief niet te kiezen op basis van zijn beroep (lacht).”

Het is trouwens haar eerste rode loper sinds de verkiezing afgelopen weekend. “Ik draag zelfs de jurk van tijdens mijn kroning”, verklapt ze. “Ik vind hem niet alleen bijzonder mooi, met die open rug en zijkanten, maar er hangt ook nog eens een grote emotionele waarde aan vast dus.”

• Beste accenten : Ruud Vormer en Roos

Een jurk waar je naar kon blijven kijken, die van Roos Vormer: door de print, maar ook door het wisselende gebruik van materialen. Zo waren de mouwen transparant en was er een middenstuk uit zacht leder. Gekocht bij boetiek Carrément in Gent: “Ik heb er verschillende gepast, maar bij dit model was Ruud meteen enthousiast. Ja, en dan wordt het dus deze, he.” De jurkje had ook nog een sleepje, “maar dat heb ik laten verwijderen, dat is toch maar lastig”. Haar en make-up liet Roos bij een kapper in Knokke doen. “Dan heb je er een hele avond geen omkijken naar, en dat was precies wat ik wou: geen zorgen.”