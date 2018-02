FOTO: een dagje in het spoor van Louis van Gaal, de 'mystery guest' van de Gouden Schoen Niels Vleminckx

07 februari 2018

23u39 0 Gouden Schoen Vier keer de Eredivisie, twee keer La Liga, een keer de Bundesliga, de FA Cup, een UEFA Cup, de Champions League en brons op het WK in Brazilië. Zo veel eremetaal ontvang je op de gepaste manier. Louis van Gaal (67) was gisteravond onze eregast op de 64ste editie van de Gouden Schoen. Zijne prominentie ‘King Louis’ stak Ruud Vormer in Paleis 12 zijn exemplaar plechtig toe. Wij trokken een dag met de Nederlandse succescoach op pad. Wereldcoach met gepaste égards ontvangen

Gouden Schoen 15u55 Aankomst in Brussel

De witte BMW X5 van Louis van Gaal arriveert in Brussel. Wederhelft Truus Opmeer is vrolijk – het was lang geleden dat ze nog eens in Brussel was. Waar Van Gaal vijf jaar woonde als speler van Antwerpen. «Ik voel me nog steeds sterk verbonden met België», geeft hij toe.

16u Warme welkomst in The Hotel

PSG en Bayern München, waarmee hij in 2010 zelf nog de Bundesliga won, logeerden er eind vorig jaar nog voor ze Anderlecht partij gaven. Het knappe The Hotel ontvangt Van Gaal nu ook met de nodige honneurs. De Nederlandse manager Egbert Buursink komt een praatje slaan. Van Gaal trekt eventjes naar de kamer om wat op te frissen, Truus duikt meteen de stad in.

16u45 Interview met uw krant

Een gesprek met onze journalist hoort er vanzelfsprekend bij op zo’n dag. Het decor kon moeilijk beter zijn. Vanaf de 19de verdieping heb je immers een kilometerverre kijk over Brussel. Van Gaal praat honderduit over Ruud Vormer, de Rode Duivels en... Guy Thys. «Ik had geen problemen met hem – als we op een feestje waren, konden we het wonderwel met elkaar vinden. Maar ja: ik vond dat ik moest spelen. Hij niet.»

19u Bakje troost

De appetijt zwelt aan en met het diner in het vooruitzicht vlijen Van Gaal en zijn Truus zich in de zetels van de lobby. Geen champagne, cava of Martini, maar een doodgewone koffie. De Nederlanders en hun ‘bakkie troost’, weet u wel. Om de maaltijd in alle rust te laten verlopen, trekt onze fotograaf zich even wijselijk terug tijdens het eten. «Het was heerlijk», verzekert Truus.

20u40 Strak in het pak

Na het etentje staat de luxueuze Mercedes al te draaien voor de uitgang van The Hotel. Van Gaal heeft er zin in en verschijnt in een keurig blauw pak met rode das. Maar nog stralender loopt zijn Truus mee aan de arm van haar Louis. De limousine draait af richting Paleis 12 waar de show stilaan gaat beginnen.

21u De ‘mystery guest’ is klaar

Van Gaal pleegt nog wat telefoontjes en gebruikt de wifi, en is geamuseerd met het plaatje op zijn logekleedkamer.