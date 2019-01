Collega-Duivels zien maar één mogelijke laureaat voor ‘Beste Belg in het Buitenland’... en Hazard zelf ook: “Wie er wint? Ik, natuurlijk” Kristof Terreur/Niels Poissonnier/Jonas Van De Veire

16 januari 2019

10u39 0 Gouden Schoen 11 Duivels, 11 meningen, een unanieme beslissing. Als het van zijn collega’s - en ook hemzelf - afhangt, pronkt Eden Hazard (28) straks voor de tweede keer op rij met de trofee ‘Beste Belg in het Buitenland’. De rest wordt niet op de foto verwacht.

Thibaut Courtois , Real Madrid

“Eden Hazard was dit jaar in mijn ogen de beste Belg . Ik denk dat hij een heel goed 2018 achter de rug heeft. Constant op een hoog niveau en bepalend voor club en land.”

Thomas Meunier , PSG

“Daar moet ik niet lang over nadenken: Eden Hazard. Constant, altijd bepalend, die topprestaties blijven herhalen. Hij is een sleutelspeler bij Chelsea. Doelpuntenmaker en aangever.”

Adnan Januzaj , Real Sociedad

“Erg simpel. Eden Hazard. Gewoon omdat hij de beste speler is. Hij heeft het hele jaar het verschil gemaakt. Vooral op het WK.”

Christian Kabasele , Watford

“Eden Hazard was dit jaar erg goed bij Chelsea, maar exceptioneel op het WK. Zeker die match tegen Brazilië heeft hem op het niveau van de beste spelers ter wereld gezet.”

Eden Hazard , Chelsea

“Wie er wint? Moi, natuurlijk. (lacht) Ben ik niet de beste? (knipoogt) Ik hecht niet zoveel belang aan individuele prijzen, maar ik ben wel heel tevreden over mijn jaar. De lat ligt nu nog hoger.”

Steven Defour, Burnley

“Eden Hazard. Sowieso. Hij speelde constant op een topniveau, met Brazilië als zijn referentiematch. Die heeft hem definitief tussen de wereldtop gezet. Op twee staat Kevin De Bruyne. Jammer van zijn blessure.”

Thorgan Hazard , Borussia Mönchengladbach

“Zetten sommige mensen mij op de tweede plaats? (gespeeld verontwaardigd) En niet op één? Als ze mijn broer boven mij zetten, is het in orde. Ik hoop dat Eden deze bekroning wint. Hij verdient het na een geweldig jaar. Al zijn er veel Belgen die voor deze prijs in aanmerking komen. De kwaliteit bij de landgenoten in het buitenland ligt momenteel bijzonder hoog.”

Simon Mignolet, Liverpool

“Doe maar Eden Hazard. Omdat hij een bepalende speler is geweest, een heel jaar lang. Zowel de nationale ploeg als Chelsea is afhankelijk van zijn klasse.”

Toby Alderweireld , Tottenham

“Als je naar speciale spelers kijkt, denk ik toch dat Eden Hazard erbovenuit steekt. Hij is het gezicht van een jong en leuk België. Dat straalt hij ook wel uit.”

Dennis Praet , Sampdoria

“Eden Hazard was de Beste Belg in het Buitenland in 2018, zeker weten. En ook Thorgan heeft het enorm goed gedaan bij Mönchengladbach.”

Christian Benteke , Crystal Palace

“Eden Hazard, bien sûr. Nooit heb ik hem zo gemotiveerd gezien als tijdens het WK. Ik zag het aan zijn blik. Ik ken hem al meer dan tien jaar, maar dit jaar heb ik een andere Eden gezien.”