Club-voorzitter Verhaeghe: “Ik zou het niet begrijpen als Vanaken de EK-selectie niet haalt”

16 januari 2020

Weer raak voor het Club Brugge van Bart Verhaeghe. Hans Vanaken bezorgde blauw-zwart de vierde Gouden Schoen op rij. “Vanaken kan in elke grote competitie mee”, is Verhaeghe vol lof over de draaischijf van zijn ploeg. “Maar wij hebben wel wat andere dingen te bieden. Champions League spelen, kan je bijvoorbeeld niet als je in Engeland of in Duitsland in de rechterkolom speelt. Wij kunnen ook financieel toch wel wat meer en dergelijke spelers willen wij toch aan ons binden. Zeker als ze binnen ons DNA passen. Of ik het zou begrijpen als Vanaken niet in de EK-selectie van de Rode Duivels zou zitten? Neen. Dat zou ik écht niet kunnen begrijpen. Zelfs als je hoog druk zet, kan Vanaken nog een gaatje vinden. Ook in de huidige kern van de Rode Duivels zijn er weinig spelers die die kwaliteiten hebben. Hij is ook heel moeilijk van de bal te zetten en denkt collectief. Vanaken hoort absoluut thuis in de selectie.”

