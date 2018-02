Club en Vormer klinken op De Gouden Schoen: "Hij is dé belichaming van Club" Tomas Taecke

09 februari 2018

15u18 6 Gouden Schoen Net als vorig seizoen, toen met José Izquierdo, organiseerde Club Brugge ook vandaag een gezellig samenzijn om De Gouden Schoen te vieren. Winnaar Ruud Vormer sprak de verzamelde stafleden, medewerkers, sponsors en bestuursleden toe: "Dit zal ik nooit meer meemaken."

Club Brugge liet vanmiddag taart en champagne aanrukken. Na het oponthoud van de bekerwedstrijd werd met enige vertraging geklonken op Gouden Schoen-winnaar Ruud Vormer. In het bijzijn van de technische staf, de medewerkers, enkele bestuursleden en sponsors en voorzitter Bart Verhaeghe werd het glas geheven op de tweede opeenvolgende individuele hoofdprijs voor Club: “Vormer is dé belichaming van Club”, was Verhaeghe lovend. “Hij heeft alles wat een speler moet hebben. Met zijn ‘No sweat, No glory’ mentaliteit weerspiegelt hij het DNA van onze club. Hij werd afgerekend op zijn statistieken en die spreken voor zich. Het zijn de beste in de competitie en daar zijn we heel trots op.”

Voor Vormer zelf waren het goedgevulde dagen. Ondanks de bekeruitschakeling overheerste blijdschap: “Een avond om nooit meer te vergeten”, sprak de aanvoerder van Club. “Van Gaal die er was, mijn vader die gisteren onverwacht het veld op kwam… Dat doet wel wat met een speler. Dat men mij niet alleen als voetballer, maar ook als mens waardeert, maakt me heel blij. Het is leuk als iemand normaal is en gelukkig ben ik dat. De voorbije dagen waren hectisch, maar ook mooi. Dit zal ik nooit meer meemaken.”

Vormer bevestigde nog eens dat hij na dit seizoen zijn contract tot 2020 graag wil verlengen: "Ik heb het al vaker gezegd. Soms moet je blij zijn met wat je hebt in het leven. Mijn gezin is hier gelukkig en ik kan elke week voetballen. Wat wil je nog meer?"