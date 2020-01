Club Brugge opnieuw boven: Hans Vanaken pakt voor tweede jaar op rij de Gouden Schoen Redactie

15 januari 2020

23u07 222 Gouden Schoen Wie stopt Hans Vanaken? Wie stopt Club Brugge? Niets of niemand, zo blijkt ook na vanavond weer. Net als vorig jaar schiet Vanaken (27) de hoofdvogel af in Puurs. Uit de handen van niemand minder dan Vincent Kompany kreeg hij de Gouden Schoen overhandigd. Anderlecht-icoon broederlijk naast Club-icoon. De Brugse patron totaliseert 322 punten, dat zijn er 19 meer dan Mbokani, winnaar van de tweede stemronde, en 102 meer dan het nummer drie Malinovskyi, winnaar van de eerste stemronde. Wie stopt Hans Vanaken? Wie stopt Club Brugge? Niets of niemand, zo blijkt ook na vanavond weer. Net als vorig jaar schiet Vanaken (27) de hoofdvogel af in Puurs. Uit de handen van niemand minder dan Vincent Kompany kreeg hij de Gouden Schoen overhandigd. Anderlecht-icoon broederlijk naast Club-icoon. De Brugse patron totaliseert 322 punten, dat zijn er 19 meer dan Mbokani, winnaar van de tweede stemronde, en 102 meer dan het nummer drie Malinovskyi, winnaar van de eerste stemronde. Hier bekijkt u de uitgebreide reactie van de laureaat.

Er was Paul Van Himst. Er was Wilfried van Moer. Er was Jan Ceulemans, 33 jaar geleden alweer. En nu is er Hans Vanaken. De enige spelers die twee keer op rij de Gouden Schoen op hun naam schreven. Wat een iconisch gezelschap, waartussen Vanaken zich schaart. “Ik heb die mannen helaas nooit zien voetballen, maar het is fantastisch om tot dat clubje te mogen behoren en zo in de geschiedenisboeken te staan.” Van Himst won ‘m in totaal 4 keer, Van Moer en Ceulemans driemaal. Niets dat zegt dat Vanaken de mooiste individuele trofee van het Belgische voetbal na vanavond niet nog eens kan winnen. Dat beseft hij zelf als geen ander. “Ik wil nog zo’n Schoen”, zei hij bij het ontbijt de dag na zijn eerste triomfocht. Vanaken: “Morgenvroeg ga ik zeggen dat ik een derde wil. Het is nú dat het moet gebeuren.”

Want ondertussen is Vanaken zoveel meer dan louter ‘Mister Regelmaat’. Laat hij het moeilijke simpel lijken – iets wat alleen de echte toppers gegeven is. Als geen ander op onze Belgische velden doen zijn voeten wat zijn hoofd wil. En dat hoofd, weet al snel waar de bal naartoe moet. Koppel dat aan een gave (trap)techniek, slimme looplijnen en kopkracht en je weet: Vanaken is een garantie op goals en assists. 13 goals en 3 laatste passes alweer in 33 matchen dit seizoen, nadat hij halfweg 2019 afklokte op 17 goals en 19 assists in 50 matchen. Het bewijst: Vanaken staat er altijd. Ook als het D-Day is. Zoals in augustus, toen hij Club met onder andere 3 goals bij het handje nam in de kwalificatie voor de Champions League. Het voorbije jaar ook mondiger geworden. Leider en aanjager op het veld, in regie met Ruud Vormer, die andere Brugse Gouden Schoen. Daarom schittert deze Schoen voor ons nog harder dan zijn eerste.

Wat meer is: Club prijst zich overgelukkig met Vanaken, Vanaken prijst zich overgelukkig met Club. In het hoofd van Vanaken geen drang naar prestigieuzere of exotischere competities. Alleen de wil om het volgende seizoen een nog betere voetballer te worden. De ‘Vloek van de Schoen’, die is niet aan hem besteed. Op de website ‘Transfermarkt’ is Vanaken amper 15 miljoen euro waard. Een lachertje. Neen, laat hem maar verder schitteren op Olympia. Rustige standvastigheid in de ogen voor de ene, een gebrek aan ambitie voor de andere – de lijn daartussen is dun. Hans weet beter. Daarvan is deze avond de bevestiging: Hans Vanaken, twéévoudig Gouden Schoen.

EERSTE RONDE

1. Ruslan Malinovskyi (RC Genk) 220

2. Leandro Trossard (RC Genk) 191

3. Hans Vanaken (Club Brugge) 116

4. Ally Samatta (RC Genk) 48

5. Sander Berge (RC Genk) 40

6. Dieumerci Mbokani (Antwerp) 32

7. Razvan Marin (Standard) 25

8. Wesley Moraes (Club Brugge) 17

9. Bryan Heynen (RC Genk) 12

Yari Verschaeren (Anderlecht) 12

11. Clinton Mata (Club Brugge) 11

12. Joakim Maehle (RC Genk) 8

13. Alejandro Pozuelo (RC Genk) 7

14. Victor Osimhen (Charleroi) 5

15. Zinho Vanheusden (Standard) 4

16. Didier Lamkel Zé (Antwerp) 3

17. Yohan Boli (Sint-Truiden) 2

Theo Bongonda (Zulte Waregem) 2

Dylan Bronn (AA Gent) 2

Brecht Dejaegere (AA Gent) 2

Sébastien Dewaest (RC Genk) 2

22. Taiwo Awoniyi (Moeskroen) 1

Jordan Botaka (Sint-Truiden) 1

Mehdi Carcela (Standard) 1

Krépin Diatta (Club Brugge) 1

Luis Garcia (Eupen) 1

Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) 1

Junyo Ito (RC Genk) 1

Vadis Odjidja (AA Gent) 1

Mats Rits (Club Brugge) 1

TWEEDE RONDE

1. Dieumerci Mbokani (Antwerp) 271

2. Hans Vanaken (Club Brugge) 206

3. Jonathan David (AA Gent) 62

4. Simon Mignolet (Club Brugge) 56

5. Ruud Vormer (Club Brugge) 32

6. Didier Lamkel Zé (Antwerp) 27

7. Nacer Chadli (Anderlecht) 20

8. Clinton Mata (Club Brugge) 18

9. Vadis Odjidja (AA Gent) 17

10. Sander Berge (RC Genk) 10

11. Simon Deli (Club Brugge) 9

Roman Yaremchuk (AA Gent) 9

13. Samuel Bastien (Standard) 7

14. Yari Verschaeren (Anderlecht) 6

15. Krépin Diatta (Club Brugge) 5

Kaveh Rezaei (Charleroi) 5

17. Yohan Boli (Sint-Truiden) 4

Laurent Depoitre (AA Gent) 4

19. Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) 3

20. Olivier Deschacht (Zulte Waregem) 2

Ali Gholizadeh (Charleroi) 2

Bryan Heynen (RC Genk) 2

Michael Ngadeu (AA Gent) 2

Lior Refaelov (Antwerp) 2

Alexis Saelemaekers (Anderlecht) 2

Zinho Vanheusden (Standard) 2

27. Roman Bezus (AA Gent) 1

Jordan Botaka (Sint-Truiden) 1

Massimo Bruno (Charleroi) 1

Emmanuel Dennis (Club Brugge) 1

Nicolas Gavory (Standard) 1

Marco Ilaimaharitra (Charleroi) 1

Sven Kums (AA Gent) 1

Maxime Lestienne (Standard) 1

Brandon Mechele (Club Brugge) 1

Siebe Schrijvers (Club Brugge) 1

DE EINDSTAND:

1. Hans Vanaken (Club Brugge) 322

2. Dieumerci Mbokani (Antwerp) 303

3. Ruslan Malinovskyi (RC Genk) 220

4. Leandro Trossard (RC Genk) 191

5. Jonathan David (AA Gent) 62

6. Simon Mignolet (Club Brugge) 56

7. Sander Berge (RC Genk) 50

8. Ally Samatta (RC Genk) 48

9. Ruud Vormer (Club Brugge) 32

10. Didier Lamkel Zé (Antwerp) 30

11. Clinton Mata (Club Brugge) 29

12. Razvan Marin (Standard) 25

13. Nacer Chadli (Anderlecht) 20

14. Vadis Odjidja (AA Gent) 18

Yari Verschaeren (Anderlecht) 18

16. Wesley Moraes (Club Brugge) 17

17. Bryan Heynen (RC Genk) 14

18. Simon Deli (Club Brugge) 9

Roman Yaremchuk (AA Gent) 9

20. Joakim Maehle (RC Genk) 8

21. Samuel Bastien (Standard) 7

Alejandro Pozuelo (RC Genk) 7

23. Yohan Boli (Sint-Truiden) 6

Krépin Diatta (Club Brugge) 6

Zinho Vanheusden (Standard) 4

26. Victor Osimhen (Charleroi) 5

Kaveh Rezaei (Charleroi) 5

28. Laurent Depoitre (AA Gent) 4

29. Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht) 3

30. Theo Bongonda (Zulte Waregem) 2

Jordan Botaka (Sint-Truiden) 1

Dylan Bronn (AA Gent) 2

Brecht Dejaegere (AA Gent) 2

Olivier Deschacht (Zulte Waregem) 2

Sébastien Dewaest (RC Genk) 2

Ali Gholizadeh (Charleroi) 2

Michael Ngadeu (AA Gent) 2

Lior Refaelov (Antwerp) 2

Alexis Saelemaekers (Anderlecht) 2

40. Taiwo Awoniyi (Moeskroen) 1

Roman Bezus (AA Gent) 1

Massimo Bruno (Charleroi) 1

Mehdi Carcela (Standard) 1

Emmanuel Dennis (Club Brugge) 1

Luis Garcia (Eupen) 1

Nicolas Gavory (Standard) 1

Hamdi Harbaoui (Zulte Waregem) 1

Marco Ilaimaharitra (Charleroi) 1

Junyo Ito (RC Genk) 1

Sven Kums (AA Gent) 1

Maxime Lestienne (Standard) 1

Brandon Mechele (Club Brugge) 1

Mats Rits (Club Brugge) 1

Siebe Schrijvers (Club Brugge) 1