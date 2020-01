Club-bestuur beleeft unicum met 4de Gouden Schoen op rij: “Hans is het DNA van deze club, ik zou het niet begrijpen als hij de EK-selectie niet haalt” JBE/TLB/NVK

16 januari 2020

07u54 1 Gouden Schoen Weer raak voor het Club Brugge van Bart Verhaeghe. Hans Vanaken bezorgde blauw-zwart de vierde Gouden Schoen op rij. “Vanaken kan in elke grote competitie mee”, is voorzitter Verhaeghe vol lof over de draaischijf van zijn ploeg.

“Maar wij hebben wel wat andere dingen te bieden. Champions League spelen, kan je bijvoorbeeld niet als je in Engeland of in Duitsland in de rechterkolom speelt. Wij kunnen ook financieel toch wel wat meer en dergelijke spelers willen wij toch aan ons binden. Zeker als ze binnen ons DNA passen.”

“Of ik het zou begrijpen als Vanaken niet in de EK-selectie van de Rode Duivels zou zitten? Neen. Dat zou ik écht niet kunnen begrijpen. Zelfs als je hoog druk zet, kan Vanaken nog een gaatje vinden. Ook in de huidige kern van de Rode Duivels zijn er weinig spelers die die kwaliteiten hebben. Hij is ook heel moeilijk van de bal te zetten en denkt collectief. Vanaken hoort absoluut thuis in de selectie.”

“We hebben in 2019 voetbal van een ander niveau gebracht”, glunderde Verhaeghe verder. “Dit kan ons nog een boost geven. Succes werkt aanstekelijk. De andere spelers in de kleedkamer zullen alleen maar nog meer gemotiveerd zijn om de lat hoger te leggen. Zo creëer je een topsportcultuur waarin iedereen alleen maar beter wil worden.”

Het doet het Brugs bestuur deugd dat het Hans Vanaken is die opnieuw de Schoen heeft gewonnen. Geen blingblingvoetballer. Wel iemand die leeft voor zijn sport. Die trouw is. Een mening heeft, zonder te gaan roepen. Het is 2020 - een uithangbord moet al lang niet meer alléén maar sexy zijn.

Verhaeghe: “Hans ís het DNA van deze club. Ik ben blij dat hij zo lang bij ons zit. We hebben er ook alles aan gedaan om hem een goed gevoel te geven - zowel sportief als financieel. Tot dusver is dat gelukt. En vooral: hij betaalt dat zelf voortdurend terug.”

Het mag duidelijk zijn: Club wil blijven verderbouwen met Vanaken. Wat zo’n tweede Gouden Schoen doet met z’n marktwaarde, daar zegt manager Vincent Mannaert niet mee bezig te zijn. “Of er andere clubs geïnteresseerd zijn? Wij verbeteren ook elk jaar, hé. Hans voelt zich goed. Hij weet dat hij bij ons bijna elk jaar Champions League kan spelen. Hans is zo’n complete speler. Technisch begaafd. Een goéde gast ook. Hij verdient deze Gouden Schoen als geen ander.”

Bekijk hieronder het volledige interview: