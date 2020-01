Clement: “Nevenprijs is leuk, maar ik hoop vooral dat Hans zichzelf opvolgt” Redactie

15 januari 2020

Club Brugge-coach Philippe Clement blikte vanop de rode loper vooruit. Hij is de topfavoriet voor de titel van Coach van het Jaar, maar hoopt vooral dat Hans Vanaken zichzelf opvolgt als Gouden Schoen. “Het is leuk om in aanmerking te komen voor de nevenprijzen, maar ik hoop vooral dat Hans wint. Het wordt niet evident. Er zijn mensen die denken: ‘Ik heb hem vorig jaar punten gegeven, dus stem ik nu op iemand anders’. Maar hij verdient het. In de eerste ronde gaan ook veel jongens van Genk punten pakken, maar zij zijn bijna allemaal vertrokken. Dat is in het voordeel van Hans. Voor mezelf? Een prijs zou leuk zijn, maar we zien wel.”