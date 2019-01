Brugse beer Wesley Moraes is Belofte van het Jaar (en hij blijft zeker tot einde van het seizoen bij Club) YP/ODBS

16 januari 2019

21u59 0 Gouden Schoen Wesley Moraes is op het gala van de Gouden Schoen uitgeroepen tot Belofte van het Jaar. Hij haalde het afgetekend voor Alexis Saelemaekers (Anderlecht) en Sander Berge (Racing Genk) en kreeg zijn trofee uitgereikt door Michel Preud’homme en Wilfried Van Moer, samen goed voor liefst vijf Gouden Schoenen. Wesley stak de Brugse fans op het podium meteen een hart onder de riem: “Ik blijf zeker tot het einde van het seizoen bij Club.” Op de erelijst volgt Wesley de Nigeriaan Henry Onyekuru op.

Het hoeft allerminst een verrassing te heten dat net het Braziliaanse goudhaantje van Club Brugge met deze prijs gaat lopen. Hij vindt almaar vlotter de weg naar de goal en, ook niet onbelangrijk: hij lijkt zijn temperament steeds meer onder controle te hebben.

Nochtans verliep de aanpassing aan België niet van een leien dakje. “In het begin was het moeilijk door de koude en het eten, maar nu voel ik me hier prima. Ik heb hier via de club ook een goeie vriend die veel voor me regelt. Dat is er wel aan te zien denk ik.” Inderdaad: na zijn 13 goals vorig seizoen (waaronder vier in play-off 1) scoorde hij er op de openingsspeeldag van dit seizoen tegen Eupen twee, tot een rode kaart in de match erna tegen Moeskroen roet in het eten gooide. Een soap rond de strafmaat volgde, maar tegen Anderlecht en Zulte Waregem stond Wesley er alweer. Intussen staat de doelpuntenteller alweer op zeven en speelde hij ook een prima Champions League. In die mate zelfs dat hij door de Spaanse pers werd vergeleken met Diego Costa, de bonk van Atlético Madrid.

Zijn prima prestaties hebben natuurlijk ook de buitenlandse interesse aangewakkerd. Zo werd hij eerder al het hof gemaakt door het Italiaanse Lazio, maar voor de Chinezen van Guanghzou Evergrande bleek het pas echt menens: zij wilden blauw-zwart eerder deze winter 25 miljoen euro betalen. Bovendien zou de spits er ook een veelvoud kunnen verdienen van wat hij blij Club vangt, maar voorlopig blijft hij waar hij is. Om komende zomer met een nieuwe titel af te zwaaien op Olympia?

Uitslag:

1. Wesley (Club Brugge) 143

2. Alexis Saelemaekers (Anderlecht) 97

3. Sander Berge (RC Genk) 73

4. Giorgi Chakvetadze (AA Gent) 39

5. Daichi Kamada (Sint-Truiden) 36

6. Zinho (Standard) 29

7. Samuel Kalu (AA Gent) 26

8. Siebe Schrijvers (Club Brugge) 25

9. Arnaut Danjuma (Club Brugge) 22

Razvan Marin (Standard) 22

11. Joachim Maehle (RC Genk) 19

12. Leandro Trossard (RC Genk) 18

13. Elias Cobbaut (KV Mechelen/Anderlecht) 17

14. Moussa Djenepo (Standard) 14

Landry Dimata (Anderlecht) 14

Dries Wouters (RC Genk) 14)

17. Hassane Bandé (KV Mechelen) 13

Casper De Norre (Sint-Truiden) 13

19. Dion Cools (Club Brugge) 11

Edmilson Junior (Standard) 11

Anthony Limbombe (Club Brugge) 11

Victor Osimhen (Charleroi) 11

23. Bryan Heynen (RC Genk) 9

24. Sebastiaan Borbauw (Anderlecht) 8

Alexis de Sart (Sint-Truiden) 8

26. Nana Ampomah (Waasland-Beveren) 7

27. Ortwin De Wolf (Lokeren) 6

28. Takehiro Tomiyasu (Sint-Truiden) 5

Roman Yaremchuk (AA Gent) 5

30. Dylan Batubinsika (Antwerp FC) 3

Sander Coopman (Zulte Waregem/KV Oostende) 3

Leander Dendoncker (Anderlecht)3

Krépin Diatta (Club Brugge) 3

Pieter Gerkens (Anderlecht) 3

Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) 3

Jens Teunckens (Antwerp FC 3)

37. Francis Amuzu (Anderlecht) 2

Taiwo Awoniyi (AA Gent) 2

Zakaria Bakkali (Anderlecht) 2

Wout Faes (KV Oostende) 2

Obbi Oulare (Antwerp FC/Standard) 2

Louis Verstraete (Waasland-Beveren) 2

43. Rocky Bushiri (AS Eupen) 1

Jonathan David (AA Gent) 1

Omar Govea (Moeskroen/Antwerp FC) 1

Gaëtan Hendrickx (Charleroi) 1

Jean Thierry Lazare (AS Eupen) 1

Laurent Mendy (Antwerp FC) 1

Eric Ocansey (AS Eupen) 1

Thibault Vlietinck (Club Brugge) 1

Edon Zhegrova (RC Genk) 1