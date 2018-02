Branko Strupar en Irena Weber eregasten op het gala: "België zal altijd in ons hart zijn" Bart Fieremans

08 februari 2018

08u12 0 Gouden Schoen Branko Strupar (47) en Josip Weber, alias twee van de sympathiekste Kroatische goalgetters ooit in België. Helaas is Weber niet meer. Uit eerbetoon was zijn vrouw Irena te gast op het gala, zij reisde samen met Strupar af naar Brussel.

En of ze nog verknocht zijn aan ons land, daarvoor zijn de herinneringen aan het voetbalverleden te mooi. "De mensen lachen altijd als ik zeg dat ik in België ge-loe-kig ben, maar het is compleet de waarheid", zegt Strupar. Irena Weber vult aan: "België is altijd in ons hart. Brugge blijft mijn lievelingsstad over de hele planeet." Beiden gingen dus graag in op de uitnodiging van onze krant om de trofee te overhandigen voor de mooiste goal en beste doelman op het gala. Irena Weber kreeg daarbij een staande ovatie van 5.000 man.

"Spijtig dat het nu zonder Josip is, maar van hierboven is hij ook hier bij ons", zei ze. Ook voor Strupar was het gisteren emotioneel. "Ik zag Irena voor het eerst terug sinds de begrafenis van Josip in november. We hebben veel gepraat in het vliegtuig. Het overlijden van Josip is nog vers voor haar, maar ze houdt zich heel sterk."

Kleinkind heet Josip

Irena knikt: "Ik probeer in de toekomst te kijken, ook voor de kinderen. In mei verwachten we een derde kleinkind, die zal Josip heten. Zo hebben we weer een Josip in de familie." Ze dankt België uitdrukkelijk voor de vele steunbetuigingen die ze kreeg na de dood van Josip: "Ik voel dat Josip in België niet alleen blijft leven door zijn goals, maar ook door wie hij als mens was. Als iedereen begint over zijn glimlach en blinkende ogen, dan ben ik trots dat ik deze man in mijn leven heb gehad. Ik mis hem nog elke dag, maar ik moet leren leven zonder hem."

Ook aan de Gouden Schoen blikken Strupar en Irena Weber met genoegen terug. Strupar stond in januari 1999 als laureaat van het voetbaljaar 1998 op het podium. "Ik heb daarover nagedacht", aldus Strupar. "Verdoeme, het is al bijna twintig jaar geleden dat ik de Gouden Schoen won. Ik word oud. Ik vergeet nooit de spanning. Toen ze mijn naam als winnaar afriepen, kon ik bijna niet opstaan. Ik was vijf seconden in shock." 1999 was het mooiste jaar uit zijn leven, zegt Strupar: "In januari kreeg ik de Gouden Schoen, begin mei mijn eerste kindje, twee weken later won ik de titel met Genk, ik debuteerde bij de Rode Duivels en kreeg een supertransfer naar Engeland. Wat een topjaar."

Josip Weber eindigde op de Gouden Schoen twee keer als derde, in 1992 en 1993. "Hij had het nadeel dat Cercle een kleinere ploeg was", zegt zijn vrouw Irena. "Maar hij kreeg zelf drie Gouden Schoenen als topschutter van Cercle Brugge, dat was voor hem veel waard en neemt niemand hem af."

Over haar beste herinnering moet ze niet lang nadenken: "Die tv-spot waarin Josip brood bakt en we hem voortdurend via de telefoon storen, ga ik nooit vergeten. Ik stak die grap samen met Carl Huybrechts in elkaar. Zoveel jaren later spreken mensen mij er nog over aan."

Tijdens de uitzendingen zaten Irena Weber, Branko en Sanja Strupar onder meer met Aimé Anthuenis aan tafel. Voor Strupar altijd een blij weerzien. Anthuenis heeft hem in Genk groot gemaakt. "We zijn vrienden voor het leven. Als ik Aimé zie, zeg ik: 'Papa, alles goed?'"

En ook over de winnaar Ruud Vormer had Strupar zijn mening. "Hij is als kapitein van Club top en kan mooie vrije trappen nemen, maar ik was nog beter (lacht luid) Dat laatste is een grap."