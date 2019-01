Blijft Hans Vanaken bij Club Brugge? “Misschien is dit wel hét moment” Hans Op de Beeck

17 januari 2019

00u09 0 Gouden Schoen Kompany, Defour, Sonck, Witsel, Praet, Thorgan Hazard, Kums... De Gouden Schoen als opstap voor een topclub in het buitenland? Hans Vanaken (26) is er niet de man naar om er zich druk over te maken. “Misschien is dit wel het moment, ja. Maar als er niets komt, dan is dat ook zo." De Gouden Schoen 2018 ten voeten uit.

Hij kreeg zijn Schoen uit de handen van Dries Mertens, maar dat zette de Brugse klasbak duidelijk niet meteen aan tot dromen over Italiaanse riviera of zotte tifosi. Laat staan over de megabucks van de Premier League. “Als je in zo’n competitie tegen degradatie vecht, is dat toch ook niet alles. Ik denk dat de Bundesliga het best bij me past. Maar zolang die concrete interesse er niet is, stel ik me die vraag niet. Ik heb in mijn carrière altijd de juiste en logische stappen gezet: van de jeugd van PSV naar Lommel. Ik had dan ook al naar Club kunnen gaan, maar Lokeren was het ideale tussenstation. Laat mij maar rustig verder groeien. Ik voel dat ik nóg beter kan... (lachje) Al wordt het natuurlijk moeilijk om dit quasi perfecte 2018 te evenaren. Dat er nu meer van mij verwacht wordt en die extra druk verlammend gaat werken? Ach, laat het. Morgen op het trainingsveld zal ik gewoon dezelfde Vanaken zijn. Net zoals zondag op Jan Breydel tegen Charleroi.”

“Bij Club klopt het plaatje perfect”, zegt Vanaken ook. “Ik heb recent bijgetekend tot 2023, wordt er ten volle geapprecieerd en uitgespeeld naar mijn beste kwaliteiten? Waarom dan niet gewoon blijven? En straks opnieuw kampioen worden met Club. Want die titel is het mooiste wat ik in mijn loopbaan al ervaren heb. Voor een tweede titelfeest op rij, ruil ik deze Gouden Schoen meteen in.”