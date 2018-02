Binnenkijken bij Ruud Vormer thuis: ontbijt met Gouden Schoen op tafel Mike De Beck

08 februari 2018

17u06

Bron: Twitter 48 Gouden Schoen Een aparte ochtend voor Ruud Vormer: voor het eerst werd hij wakker als Gouden Schoen. Meteen reden voor Club Brugge om in Sint-Martens-Latem aan te kloppen en de Nederlander te verrassen met bloemen en een mooi cadeau.

Nog even lekker ontbijten met Ruud, Roos & de Schoen 🤩 #GoudenRuud



Maar nu: op naar #CluSta! #PakjunderSjerpe🔵⚫🔵⚫

Voor mevrouw Vormer, Roos, had Club een boeket bloemen in petto. Ruud mocht op zijn beurt een mooi aandenken aan de voor hem prachtige avond uitpakken. Een blauw-zwart shirt met daarop een Gouden Schoen en zijn initialen erop geborduurd. "Ik ga het vanavond aantrekken, want we hebben een belangrijke wedstrijd. Ik hoop dat het geluk brengt, maar dit is sowieso prachtig." Bij het ontbijt zat Vormer dus al met zijn gedachten bij de terugwedstrijd van vanavond tegen Standard in de halve bekerfinale.

Ruud en zijn echtgenote bladerden ook door uw krant, Het Laatste Nieuws. "Mooi hé, mooie tekst", glunderde de Nederlander bij het zien van onze voorpagina. Roos had dan weer oog voor de glamourpagina. "Vreemd hoor om je daar zo te zien, maar ik heb wel de knapste man hé." Na het ontbijt trok het gelukkige koppel samen naar de school van zoontje Valente, met de Gouden Schoen onderaan in de buggy van dochter Julie. In Sint-Martens-Latem werd het gezin met open armen ontvangen. "Deze ochtend stond de kleuterschool op zijn kop Valente, omdat je papa zo’n grote prijs gewonnen heeft", gaf een juf nog mee. Om zich dan te focussen op de match van vanavond. "Zo, de schoen laten we thuis. Ik zie jullie straks."

🤩 Een prachtige avond voor @RuudjeVormer8 en Roos, ga mee terug achter de schermen! #GoudenRuud #GoudenSchoen