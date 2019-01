Anderlecht levert drie genomineerden bij Gouden Schoen voor vrouwen: “Bij winst springen we uit een vliegtuig” PJC

14 januari 2019

08u00 0 Gouden Schoen Eén club, drie genomineerden voor de Gouden Schoen, vijf vragen. Een interview met Tine De Caigny (21), Ella Van Kerkhoven (25) en Laura De Neve (24) van Anderlecht.

1. Drie genomineerden uit één club. Wat zegt dat over Anderlecht?

De Caigny: “Dat we vorig jaar heel sterk waren. Niet alleen wij drie, maar de hele ploeg. Het is leuk om met drie van één team bij de kanshebbers te zijn.”

De Neve: “Die drie nominaties zijn ook niet onlogisch, want Anderlecht investeert ook wel in het vrouwenvoetbal. In België doet niemand beter.”

Van Kerkhoven: “We kunnen bijvoorbeeld de fitness gebruiken - als je wíl werken, kan dat hier.”

De Caigny: “Vorig seizoen moesten we daarvoor nog naar de fitnessclub. En sowieso kunnen we op gans Neerpede terecht.”

De Neve: “Ook medisch is het praktisch. Voor een scan moeten we niet langer naar het ziekenhuis.”

De Caigny: “We mogen absoluut niet klagen over de omkadering of de trainingen.”

2. Moet je naar het buitenland als je de Gouden Schoen wil winnen?

De Neve: “Eerlijk? Als je echt hogerop wil - wat misschien wel nodig is om aanspraak te maken op die trofee -, dan moet je over de grenzen heen.”

De Caigny: “Je hebt gelijk, maar dat ligt niet aan Anderlecht, hé.”

Van Kerkhoven: (pikt in) “Zeker niet. De competitie is simpelweg beperkt, met slechts zes ploegen. Dat is een spijtige zaak.”

De Neve: “Mochten wij in Frankrijk spelen, dan draaien we mee aan de subtop. Daar ben ik zeker van. Een BeNe League zou al veel oplossen.”

Van Kerkhoven: “Alleen zit dat er niet aan te komen. Daarom zou ik graag eens de stap zetten.”

De Caigny: “Ik ook, maar ik wil niks forceren. Het moet de goeie ploeg op het goeie moment zijn. Ik ben niet op Anderlecht uitgekeken.”

De Neve: “Ik denk op termijn wel te blijven. Vaak alleen zitten in het buitenland is niks voor mij. En ik heb een job in België.”

De Caigny: “Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken.”

3. Waarom zouden jullie ploegmaten de trofee verdienen?

De Neve: “Zal ik beginnen? Ella is nog niet zo lang spits, vroeger stond ze in de verdediging. Ze heeft veel progressie gemaakt. En ze maakt veel goals.”

De Caigny: “Ze wordt stilaan ook belangrijk bij de nationale ploeg. Denk maar aan dat doelpunt tegen Roemenië.”

De Neve: (onverstoord) “Tine heeft inzicht en vista en kan een laatste pass versturen. Ook bij de Red Flames. Daarom mag ze winnen.”

Van Kerkhoven: “Tine wordt vaak ‘vergeten’. Gewoon omdat ze zo jong is, denk ik. Ze draait al zo lang mee. Ze kan nochtans ‘een stukje’ voetballen. Wat Laura betreft: ze heeft een enorme impact. Als ze niet meedoet, zie je meteen het verschil.”

De Caigny: “Ze brengt rust in de ploeg. Ze ‘ziet’ het ook. Een kapitein op en naast het veld.”

Van Kerkhoven: “Ook al denkt ze vaak van niet. (zwijgt even) Maar ik verwacht toch dat Tessa Wullaert zal winnen, hoor.”

De Neve: “Het zal inderdaad wel Tessa worden. Ze is in se de beste speelster.”

De Caigny: “Denk ik ook. Tenzij Aline Zeler misschien? Al was het maar voor haar mooie carrière.”

4. Springen jullie in de vijver van Neerpede als jullie winnen?

Van Kerkhoven: “Als we kampioen worden, doen we normaal gezien iets speciaals.”

De Neve: (lacht) “Zeg maar niet wat, anders staat het in de krant.”

Van Kerkhoven: “We doen gewoon iets zots, aangezien we er toch niet vanuit gaan dat we winnen…”

De Caigny: “Zeg maar iets, hé.”

De Neve: “Springen uit een vliegtuig?”

Van Kerkhoven. “Awel, ja.”

De Neve: “Maar sámen, hé. Want ik durf dat niet.”

5. Ondanks de Gouden Schoen: is het vrouwenvoetbal nog steeds ondergewaardeerd?

Van Kerkhoven: “Er is al meer aandacht, maar we zijn er nog niet.”

De Caigny: “Het grote niks is het al niet meer. Straks spelen we zelfs een oefenmatch in Amerika met de Flames.”

De Neve: “Jammer dat we het WK misten - dat was een boost geweest. Maar kijk, laat het een extra motivatie zijn om het EK wel te halen.”