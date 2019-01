Aline Zeler over de Gouden Schoen en het Belgische vrouwenvoetbal: “Potentieel om top 10 van de wereld te worden” Pieter-Jan Calcoen in Nederland

10 januari 2019

09u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Gouden Schoen Aline Zeler. Icoon van het Belgische vrouwenvoetbal. Op 16 januari ook Gouden Schoen?

Quizvraag: welke trofee hebben Aline Zeler en Eden Hazard gemeen? U krijgt een gans artikel om na te denken...

Het is alvast níet de Gouden Schoen - dat wist u wel. Hazard speelde nooit in België, terwijl Zeler bij de eerste twee edities voor de vrouwen wel genomineerd was, maar de prijs naar Tessa Wullaert en Janice Cayman zag gaan. “Mijn familie gelooft dat het straks wel lukken kan”, lacht Zeler op De Herdgang, het oefencomplex van PSV. “Ach, het belangrijkste is dat de aandacht voor het vrouwenvoetbal er nu tenminste is.”

