Aline Zeler legt verrassende naam op tafel voor Gouden Schoen voor dames: “Je moet niet alleen kunnen sjotten” GVS

15 januari 2020

07u00 0 Gouden Schoen In Puurs wordt voor een vierde keer de Gouden Schoen voor dames uitgereikt. Tessa Wullaert gaat voor nummer drie, Janice Cayman hoopt haar paar te vervolledigen, maar voor recordinternational Aline Zeler mag iemand anders de trofee op zak steken. “Ella Van Kerkhoven komt van ver. Je moet niet alleen kunnen sjotten. Iets wíllen is ook belangrijk.”

“Mijn favoriet is Ella Van Kerkhoven”, vertelt de gewezen verdedigster, die in juni vorig jaar na 111 caps de nationale ploeg uitzwaaide. “Het is een enorm talent, niet voor niets kroonde ze zich vorig seizoen voor een tweede maal op rij tot topschutster van de Super League (de Belgische eerste klasse bij de vrouwen, red.).” Maar voor Zeler - op dit moment coach van de dames van Jong PSV, van de Red Flames U16 én assistent-coach van de Red Flames U19 - is er zoveel meer waarom de 26-jarige aanvalster met stip op nummer één staat. Van Kerkhoven was vier jaar geleden nog een centrale verdedigster - niet helemaal met haar hoofd bij het voetbal. Nu een koelbloedige spits die wil slagen bij de Italiaanse topclub Inter. “Ella komt van ver. Ze heeft karakter getoond om terug te knokken en haar plaats af te dwingen. Zo’n meisjes - die mentaliteit tonen en willen vechten - hebben altijd een streepje voor bij mij. Want je moet niet alleen kunnen sjotten. Iets wíllen is ook belangrijk.”

Áls Van Kerkhoven wint, is ze de derde speelster die de felbegeerde prijs wint. Tessa Wullaert won de eerste (2016) en laatste editie (2018), tussendoor kaapte Janice Cayman de Schoen weg. “Het zou niet slecht zijn mocht iemand anders nu winnen. Tessa en Janice blijven natuurlijk toppers en ontzettend belangrijk voor het Belgische damesvoetbal. Maar met Ella zou er iemand winnen die een halfjaar in de Super League heeft gespeeld. Dat zou een positief signaal zijn voor die competitie.”

Meisjes met karakter hebben altijd een streepje voor bij mij. Je moet niet alleen kunnen sjotten. Iets willen is ook belangrijk Aline Zeler

Wie ziet Zeler net naast de prijs grijpen? “Tessa en Janice zullen er uiteraard dicht bij zijn. En zet ook Davina Philtjens maar bij de eerste vier. Opnieuw om diezelfde reden: die vechtersmentaliteit. Niet willen opgeven. Mensen zien dat graag. Niet voor niets is Philtjens de chouchou van het publiek. En dan hebben we met Kassandra Missipo en Tine De Caigny nog onze twee supertalenten, die ook wel wat punten zullen sprokkelen. ‘Kassi’ is echt onze toekomst. Ze heeft de passing, techniek, het overzicht en de verdedigende kwaliteiten om het helemaal te maken. De Caigny heeft dan weer veel naam gemaakt met haar vijf goals tegen Litouwen.”

Eén ding is zeker: omdat er veel verschillende namen opduiken, wordt de strijd spannend. “En dat is goed. Dat betekent dat elke Flame een evolutie doormaakt.”