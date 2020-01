Adil & Bilall stellen kanshebbers voor ‘Beste Belg in het Buitenland’ voor in ware Hollywood-stijl: “Goed bezig, gasten” Redactie

15 januari 2020

Belgen die goed presteren in het buitenland. Adil El Arbi en Bilall Fallah behoren zonder twijfel tot die groep. De regisseurs zien morgen immers hun film ‘Bad Boys For Life’, met hoofdrolspelers Will Smith en Martin Lawrence, in première gaan. Op het Gala van de Gouden Schoen wordt vanavond ook de beste voetballende Belg in het buitenland in de bloemetjes gezet. Het gaat daarvoor tussen Rode Duivels Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Eden Hazard. In bovenstaande video stellen Adil & Bilal de kanshebbers in ware Hollywood-stijl voor. Benieuwd wie vanavond wint? Kijk dan vanaf 21u15 op VTM of HLN.be naar het Gala van de Gouden Schoen!