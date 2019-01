10 straffe of mooie Gouden Schoen-momenten: “Samen met de lonen van de spelers stijgt ook de schoonheid van hun vrouwen. Maar ik zal eraf blijven!” Hans Op de Beeck

16 januari 2019

10u58 0 Gouden Schoen Het Gala van de Gouden Schoen was de voorbije jaren goed voor enkele niet licht te vergeten passages. We pikken er tien topmomenten uit, met onder andere een grappige quote van ‘Mister Michel’ Verschueren. Het Gala is vanavond op VTM te volgen om 21u15, voor een livestream van de rode loper zit je goed op HLN.be vanaf 18u45.

1. Jan en Hedvika Koller in 2000

2,02 meter hoog is de Tsjechische reus Jan Koller, maar die avond in januari 2000 werd hij haast letterlijk in de schaduw gezet door zijn Hedvika Horvathova. Van een WAG-cultuur was toen nog geen sprake, maar onder andere Michel Verschueren was een dag na de uitreiking nauwelijks in te houden. "Samen met de lonen van de spelers stijgt ook de schoonheid van hun vrouwen. De lichte sensueel getinte uitstraling en de glimp van mooie borstjes geven ook een ouwe bok goesting in een groen blaadje. Maar ik zal eraf blijven!" Geconfronteerd met de woorden van 'Mister Michel', zei Jan Koller al glimlachend: "Een mooie vrouw is voor elke man belangrijk."

2. Jan en Hedvika Koller (bis) in 2011

In 2011 maakte Koller - enkele maanden later zou hij als speler van de Franse derdeklasser Cannes de schoenen aan de haak hangen - zijn rentree door de grote poort aan de hand van zijn Hedvika, met wie hij in 2004 in het huwelijksbootje was gestapt.

3. Sergio Conceiçao (2005)

Suspens in 2005, toen Sergio Conceiçao ene Vincent Kompany ('Vince the Prince' had het jaar ervoor gewonnen) aftroefde. Maar de flegmatieke Rouche zat op dat moment nog helemaal niet in de zaal. Enkele tellen later stoof de Portugees, met een horde fotografen en bodyguards in zijn zog, wel binnen. "Ik was mijn vrouw Liliana gaan ophalen op de luchthaven van Düsseldorf. Haar vliegtuig kwam te laat aan. Alles viel onderweg tegen: in de mist zag ik op de snelweg maar vijftig meter ver. Ik had de hele tijd contact met de zaal. En ik ben er toch geraakt, hé", luidde de officiële uitleg van Conceiçao.

Volgens de geruchten zou dat vliegtuig helemaal niet te laat geweest zijn en vertoefde Conceiçao lange tijd in 'Al Piccolo Mondo', een restaurant in de Louizalaan in Brussel, om pas een uur voor de uitreiking van de trofee - toen hij zekerheid had over zijn zege - naar Oostende te rijden. "Ik heb alleen voor de deur van de zaal even gewacht tot het zeker was dat ik won", zou hij daar later, geconfronteerd met die geruchten, over zeggen. Michel Preud'homme, toen technisch directeur van Standard en klaar om de Schoen bij eventuele afwezigheid van zijn sterspeler te ontvangen, grijnsde: "Of hij op restaurant zat? Dat weet ik niet."

4. Axel Witsel (2008)

In een ontwapenend mooi filmpje, met journalist en toenmalig co-presentator Robin Janssens, vertellen vader Thierry Witsel en moeder Sylvie dat Axel eigenlijk een echt "godsgeschenk" is. "Want... hij is gemaakt achter de kerk. Een godsvruchtig en intens moment", lachen ze.

5. Mbark Boussoufa (2006 en 2010)

Mbark Boussoufa is de laatste speler sinds Pär Zetterberg die de Gouden Schoen twee keer kon winnen. Opnieuw in een filmpje met Robin Janssens toonde zijn broer Moustafa hoe Mbark als kleine jongen en zot van voetbal, het sluitingsuur omzeilde van het pleintje waar hij zoveel tijd doorbracht. Mbark kroop gewoon door het raampje uit zijn kamer via een heus hindernissenparcours naar het pleintje.

6. Matias Suarez (2011)

Op het Gala in 2012, waar Matias Suarez als winnaar van 2011 werd gelauwerd, was diens Magali één van de blikvangers. Niet alleen dankzij haar ravissante verschijning, ook dankzij haar zangkwaliteiten. "Ik was wat zenuwachtig, want het was al even geleden. Maar dat ik gezongen heb, is van geen belang. Het belangrijkste is dat Matias gewonnen heeft", sprak Magali.

7. Zingende Joseph Akpala

De Gouden Schoen heeft Joseph Akpala nooit gewonnen, maar in 2009 was de Nigeriaanse spits van toen Club Brugge wel de ster van de show door het publiek te trakteren op een poppy soulnummer, inclusief de juiste moves.

8. Dieumerci Mbokani (2012)

In 2013 ging de Schoen naar Dieumerci Mbokani, die op het moment van de uitreiking met Congo op de Africa Cup in Zuid-Afrika vertoefde. Er werd een live-verbinding gemaakt met Port Elizabeth, waar de toenmalige Anderlechtspits na het overhandigen van de Schoen meteen secondelang vol op de mond gekust werd door zijn vrouw Marlène. De Schoen zelf werd die avond in ontvangst genomen door zijn goeie vriend Kouyaté, wel voorzien van een masker met het hoofd van 'Dieu'.

9. Gilles De Bilde (1994) en Wesley Sonck (2001)

In 2002 werd niemand minder dan 'de beste voetballer aller tijden' naar het casino in Oostende gehaald om er de Gouden Schoen te overhandigen. Wesley Sonck was de gelukkige en zal deze beelden, naast de Braziliaanse legende Pelé, voor altijd koesteren. Ook Gilles De Bilde beleefde in januari 1995 een onvergetelijke avond. Niet alleen omdat hij tegen alle verwachtingen het haalde van Lorenzo Staelens (waarop die teleurgesteld wegstoof - lees er hier alles over), ook omdat hij zijn Schoen kreeg uit handen van ‘de parel van Mozambique’ Eusebio, ook één van de beste voetballers ooit.

10. José Izquierdo als dj

“Wil je de koptelefoon?”, vroeg de dj op de afterparty in de AED Studios in Lint aan de nieuwbakken Gouden Schoen. “For sure” (vast en zeker), luidde diens antwoord. Waarna het menens was voor José Izquierdo: in opperste concentratie zette hij zich achter de knoppen om ‘Liquid Spirits’ van Gregory Porter in goede banen te leiden. Ook even daarvoor was de sfeer in het kamp van Joske uitgelaten toen de officiële plichtplegingen erop zaten. Na zijn miniset volgden er innige omhelzingen met Michel Preud’homme en Bart Verhaeghe, waarbij een grap of een grol nooit ver zoek was.

José Izquierdo was een Schoen voor een salsadanser - u weet toch dat in de Colombiaanse variant het voetenwerk nóg ietsje sneller gaat dan in de rest van Zuid-Amerika? Al nam de house-dj het snel na de uitreiking dus even over. Niet verwonderlijk: als Izquierdo tijdens de zomer- of winterstop opnieuw in zijn thuisland Colombia vertoeft, is er weinig dat hij liever doet dan feesten met de vrienden. De aanvaller doet dat zelfs op zijn eigen Tomorrowland, toepasselijk omgedoopt tot “Izquierland”.