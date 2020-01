“Hopelijk De Caigny als winnaar, dan kan er een nieuwe wind waaien” Redactie

15 januari 2020

20u16 0

Ook voor onze Belgische dames ligt een felbegeerde Gouden Schoen te wachten. Tine De Caigny, Laura Deloose, Laura De Neve en Julie Biesmans arriveerden samen op de rode loper. “Wullaert voor een derde of Cayman voor een tweede”, voorspelde De Caigny. Deloose ziet echter een andere winnaar: “Voor mij is De Caigny de winnaar van vanavond. Zij heeft een sterk seizoen gespeeld met vijf goals bij de Red Flames. Dat is niemand ontgaan. De Neve vulde aan: “Met De Caigny zou er een nieuwe wind kunnen waaien én het zou goed zijn voor de Belgische competitie.”