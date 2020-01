"Dit zag ik niet aankomen": emotionele Clement verrast door zonen op podium ABD

15 januari 2020

21u48 8 Gouden Schoen Succestrainer. Philippe Clement (45) valt weer in de prijzen. Coach van het Jaar 2019. Een logische erkenning na de titel bij RC Genk en de heerschappij bij Club Brugge. Hij haalde het met 607 (!) punten voorsprong op de nummer twee László Bölöni. Clement kreeg zijn trofee uit handen van zijn twee zonen en twee stiefzonen.

Vorige maand nog de Trofee Raymond Goethals, nu ook Coach van het Jaar op het Gala van de Gouden Schoen. Het kan niet op voor Philippe Clement, die een grand cru jaar beleefde. De Antwerpenaar leidde in het voorjaar Racing Genk met uitstekend voetbal naar de vierde titel in zijn clubgeschiedenis. Die beelden - en ook zijn zangkunsten - zullen we niet snel vergeten.

Na het vieren van het kampioenschap maakte Clement de overstap naar vicekampioen Club Brugge, de ploeg waar hij het grootste deel van zijn spelerscarrière actief was. Een goede keuze, zo blijkt.

Dominantie

Club Brugge domineert de Jupiler Pro League en staat op negen speeldagen van het einde van de reguliere competitie al tien punten los. Ook Europees leidde Clement Club naar knappe resultaten. Via twee voorrondes ging het naar de groepsfase van de Champions League. Daarin werd blauw-zwart derde met drie punten in een poule met PSG, Real Madrid en Galatasaray. Vooral het gelijkspel in Madrid (2-2) maakte indruk.

En ‘the best is yet to come’ voor Clement en Club Brugge. Op koers voor de landstitel. In de halve finales van de Beker van België. En present in de 1/16de finales van de Europa League. Dan luidt de verwachting dat deze trofee voor Coach van het Jaar de eerste, maar zeker niet de laatste prijs zal zijn voor Philippe Clement dit jaar.

(Stief)zonen

Philippe Clement kreeg de trofee voor Coach van het Jaar uit handen van zijn twee zonen en twee stiefzonen. “Dit had ik niet verwacht. Heel mooi”, was hij geëmotioneerd. “Als trainer moet je je kinderen vele missen,want we draaien veel uren. Het is fantastisch dat ze hier zijn.”

Zijn oudste zoon, Miguel, nam het woord en pakte uit met een kwinkslag over Anderlecht. “Wat als we met slechte punten thuiskwamen? Dan moesten we van papa een volledige match van Anderlecht kijken”, grijnsde hij. ‘Shots fired’. Die was raak. Het publiek in Puurs kon het wel smaken.

Bedankwoordje

Clement sprak daarna een bedankwoordje uit. “Het was een heel speciaal jaar. Ik moet veel meer mensen bedanken dan normaal het geval is. Ik heb bij twee fantastische clubs gewerkt. Ik wil RC Genk en Club dan ook bedanken om zo een jonge coach de sleutels te geven. Ik wil mijn stafleden bedanken, en mijn spelers. Als je geen kwaliteit in je team hebt, kan je dit niet realiseren. “Ik wil mijn vrouw heel hard bedanken. Ik denk dat het heel belangrijk is als coach om dingen te kunnen relativeren. Zij is de persoon die ervoor kan zorgen dat ik soms uit mijn bubbel van het voetbal kan stappen en ook eens over andere dingen kan nadenken. Zij zorgt ervoor dat ik elke dag met een fantastische ‘smile’ kan opstaan en heel goed gezind de club kan binnenkomen, omdat ik de gelukkigste man in de wereld ben.”

Volledige uitslag

Erelijst

