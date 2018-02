"De beste doelman? Dan denk ik aan Penneteau, hij was de meest regelmatige dit jaar" Dries Mombert

02 februari 2018

Wie wordt straks op het Gala van de Gouden Schoen verkozen tot de Beste Doelman in België? De vraag stellen is ze beantwoorden en daarom klopten wij aan bij Philippe Vande Walle om de kandidaten grondig te evalueren.

Terwijl Ruud Vormer alle lijstjes topt als dé grote favoriet voor de Gouden Schoen, ligt de strijd om Beste Doelman helemaal open. Zonder uitgesproken favoriet is het dan ook koffiedik kijken wie komende woensdag met de eer gaat lopen. Ook Philippe Vande Walle ziet niemand er bovenuit steken. "We hebben een aantal goeie keepers in België, maar het was in 2017 bij iedereen een beetje met hoogtes en laagtes", start de ex-doelman van Club Brugge zijn betoog. "Sommigen, zoals Bolat en Ochoa, zijn ook pas in de zomer aangekomen. Dat maakt het net iets moeilijker om hen nu al als doelman van het jaar te tippen."

Vande Walle - tussen 2010 en 2013 nog keeperstrainer bij de Rode Duivels - gooit dan ook een opvallende naam in de kikkerpoel als mogelijke laureaat. "Doe mij maar Nicolas Penneteau. Naar mijn mening is hij de meest regelmatige van alle doelmannen in de hoogste voetbalklasse. Zijn aandeel in het succes van Charleroi valt niet te onderschatten. Penneteau is op zijn 36ste misschien niet de meest in het oog springende doelman, maar hij blinkt wel uit in soberheid en efficiëntie. Ook in de lucht is hij sterk en dat is een voordeel voor elke keeper. De verdedigers voelen zich zo op hun gemak en dat kan een team alleen maar vooruit helpen."

Kalinice op twee, Van Crombrugge op drie

Wat dan met Lovre Kalinic van AA Gent vragen we ons af? "Ik zou hem op twee zetten. Hij begon ijzersterk bij Gent, maar daarna ging hij van een zeer goede doelman naar een goede doelman. Een beetje die hoogtes en laagtes, waarop ik in het begin doelde. Toch moet ik toegeven dat hij in zijn beginperiode fameus indruk heeft gemaakt. Kalinic is morfologisch een atypische doelman, maar hij staat er wel. Zijn voetenspel? Dat is een beetje eigen aan de keepers van deze tijd, de doelman is de vroegere libero komen vervangen. Men verwacht nu van alle goalies dat ze ook uitstekende voeten hebben, maar de ene is daar rapper mee weg dan de andere. Punt is dat ze het allemaal moeten kunnen en dat zie ik bij Kalinic wel goed komen."

Als derde hond komt de huidige jeugdtrainer van Standard uit bij Hendrik Van Crombrugge. "Het is inderdaad vreemd om de keeper te noemen met momenteel het hoogst aantal tegendoelpunten in de Jupiler Pro League, ik weet het. Toch is de situatie bij Eupen voor iemand als Van Crombrugge dankbaar. Hij krijgt er in de huidige situatie veel werk op te knappen en dat zijn uiteraard meer kansen op onderscheiding. Al vind ik nog altijd dat de beste doelmannen diegenen zijn die het ook bij weinig werk uitmuntend doen. In die zin zou ik Van Crombrugge graag eens op een hoger niveau zien acteren."

"Het doet deugd om Miguel Van Damme weer op een voetbalveld te zien"

Drie namen in de trommel dus voor Vande Walle, al moeten er daar op vraag van de ex-doelman zelf nog twee bij. "Als keepers zijn wij eigenlijk een aparte tak binnen de voetbalfamilie. We kennen elkaar goed en daarom vind ik dat een vermelding voor Miguel Van Damme hier zeker op zijn plaats is."

De Cercle-doelman vocht zich na een gevecht met leukemie een weg terug naar een bestaan als profvoetballer en dat blijft voor Vande Walle een overwinning. "Die jongen komt écht van ver, het doet deugd om hem weer op een veld te zien. Misschien verdient hij wel de trofee als doelman van het jaar? Hetzelfde geldt voor Olivier Werner (Moeskroen). Ook hij moest van ver terugkomen na een heel zware blessure."

De pronostiek van Vande Walle:

1. Nicolas Penneteau

2. Lovre Kalinic

3. Hendrik Van Crombrugge