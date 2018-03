Golden Palace Ball: zo liggen de kaarten in vierde provinciale Antwerpen Redactie

06 maart 2018

11u21 0 Belgisch Voetbal Op vrijdag 9 maart vindt in het Bosuilstadion van Antwerp FC de uitreiking plaats van The Golden Palace Ball en dat voor alle provinciale reeksen bij de mannen en de vrouwen. Hieronder laat een insider van elke reeks in vierde provinciale zijn licht schijnen over de genomineerden.

Mathijs Vissers als outsider

In vierde provinciale A gaat de strijd tussen Philippe Biernaux (Oostmalle), Jeroen Van Landeghem (Achterbroek) en Mathijs Vissers (Achterbroek). "Puur intrinsiek beschikt Biernaux over de meeste kwaliteiten", aldus Achterbroekcoach Kenneth De Swaef. "Hij kan met één flits een match beslissen en zo lopen er heel weinig jongens rond in vierde provinciale. Jeroen Van Landeghem daarentegen is niet de meest verfijnde aanvaller, maar hij zit wel al aan 31 goals. Voor mij is hij veruit de beste spits die er rondloopt in vierde en zelfs derde provinciale. Mathijs Vissers is dan weer de meest onderschatte speler van de reeks. Hij kan misschien niet dezelfde statistieken voorleggen dan Biernaux of Van Landeghem, maar hij is wel de motor van mijn ploeg. Mathijs beschikt bijvoorbeeld over zo'n groot potentieel dat hij gemakkelijk twee reeksen hoger meekan." (KGS)

Jeffred Bonsu Ofori steekt er bovenuit

In vierde provinciale B zijn de genomineerden voor de Golden Palace Ball Jeffred Bonsu Ofori van Tubantia Borgerhout, Tommy Van Brandt van Pulle en Robin van De Vel van Pulderbos. Iemand die deze genomineerden goed kan inschatten, is trainer Pascal Vancamp van Tubantia Borgerhout. Het is niet omdat hij voor mijn ploeg speelt, maar ik vind Bonsu wel de betere van de drie. Als je op achttien wedstrijden 26 doelpunten kan scoren, ben je gewoon een topvoetballer. Hij besliste heel vaak de wedstrijd bij een ploeg waar het in het begin minder draaide. Van Brandt en Van de Vel zijn ook heel goede voetballers, maar Bonsu steekt er voor mij bovenuit", besluit Vancamp. (SSK)

Ieder heeft zijn sterke punten

Rumst is één van de titelkandidaten in vierde provinciale C, trainer Tim Van den Eeden heeft dan ook een goede kijk op ploegen en spelers in de reeks. "Eigenlijk is het moeilijk om spelers te vergelijken, de drie genomineerden hebben allemaal hun sterke punten om de Golden Palace Ball te winnen. Zo is Filip Stevens (SC Mechelen) al jaren een scoremachine. Ook dit seizoen staat hij met ruime voorsprong op kop bij de topschutters. Maar ook Siebe Detavernier (SC Mechelen) en Bilal Chantah (Wintam) scoren vlot en hebben andere kwaliteiten. Misschien heeft Bilal Chantah door zijn veelzijdigheid zoals snelheid en technisch vermogen een voordeel, hij is dan ook een topper in de reeks." (WODB)

Spelers die het verschil maken

In vierde provinciale D lijkt Blauberg op weg naar derde provinciale. Daar heeft vooral het aanvallende vermogen een groot aandeel in. Met Ran Hendrikx en Davy Van Gestel heeft de Herseltse formatie twee spelers in huis die probleem het verschil kunnen maken. En dat de voorbije maanden ook al heel vaak hebben gedaan. De voorbije speeldag waren beide afwerkers opnieuw goed voor drie van de vier doelpunten. Dat Casper Van Daele van Booischot de tegenhander is geworden, is eveneens een logische keuze. Ook hij heeft er met Booischot een tot hiertoe meer dan geslaagd seizoen achter de rug. (TJH)

Geen echte favoriet

Met drie laureaten van evenveel verschillende ploegen, wordt het in vierde provinciale E een spannende strijd, waarin er geen echte favoriet bovenuit steekt. Robin Coeckx van Netezonen, Robbe Stessens van Rauw en Daan Van Hal van Flandria zijn drie spelers die bijna wekelijks hun opwachting maken in de stand van de topschutters. Voor Dan Van Hal was dat tijdens de voorbije speeldag nog het geval. Het zijn bovendien drie vertegenwoordigers van evenveel clubs die de competitie al een heel seizoen mee domineren, en wellicht tot de laatste speeldag zullen strijden voor de hoogste eer. (TJH)

VROUWEN

Elke ploeg wil Marissa De Braekeler in doel

Heist-trainer Kris Waeckens liet zijn licht schijnen over de genomineerde in vierde provinciale. "Caro Baten is een middenveldster die bij Blauberg speelt, maar me voor de rest niet echt is opgevallen. Karin Symans van Sint- Jozef is een speelster die vlot scoort en een goed spelinzicht heeft. Ze is heel gevaarlijk met de bal aan de voet. Marissa De Braekeler van Schoten is een heel goede doelvrouw en volgens mij de favoriet voor deze prijs. Ze houdt goed het overzicht en coacht heel goed mee. Een doelvrouw die veel ploegen in deze reeks wel zouden willen." (BHG)