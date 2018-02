Golden Palace Ball kiest de 'Gouden Schoen' uit het provinciale voetbal FDZ

15 februari 2018

18u22 0 Belgisch Voetbal De Golden Palace Ball ofwel de verkiezing van de beste amateurvoetballer. Vorig jaar enkel in West-Vlaanderen, nu is de verkiezing uitgebreid naar Antwerpen en Oost-Vlaanderen. "Je kan het zien als drie Gouden Schoenen op drie verschillende dagen", zegt organisator Gregorio Salhi.

"Per provinciale reeks – van eerste tot vierde provinciale én de dames – wordt de beste voetballer verkozen. We vroegen aan elke trainer om hun top vijf in te dienen, maar ze mochten niet op hun eigen spelers stemmen. Daaruit stelden we een top drie samen. (lacht) Het was niet eenvoudig om iedereen te strikken, uiteindelijk is het toch gelukt. Ik heb al heel wat positieve reacties ontvangen van de clubs en de spelers. Ik heb ook de hulp ingeroepen van Peter Van der Heyden (ex-profvoetballer bij onder meer Club Brugge, red.). (lacht) Het is bijna ons beroep geworden." En volgend seizoen wil Salhi de verkiezing nóg uitbreiden. "Dan komen Vlaams-Brabant en Limburg erbij", besluit hij.

Antwerpen is op 9 maart eerst aan de beurt, het gala vindt plaats op de Bosuil. Een week later is Oost-Vlaanderen aan de beurt in het ICC van Gent. Dertig maart wordt de beste amateurvoetballer van West-Vlaanderen bekendgemaakt in het Kursaal van Oostende.