Golden Palace Ball eerste provinciale West-Vlaanderen: mag Oostkamp feestje bouwen?

30 maart 2018

Stijn De Deygere is wellicht een van de meest ervaren spelers in de reeks. Na een tiental seizoenen in nationale bij FC Izegem verdedigt hij dit seizoen de kleuren van viceleider SK Oostnieuwkerke. Zijn keuze voor 'beste speler in eerste provinciale' was snel gemaakt.

"Zonder enige twijfel Kelian Bonny van SV Oostkamp. Hij is een schitterende nummer tien. Hij heeft enorm veel technische bagage en een uitstekende laatste pass in de benen en pikt geregeld zijn goaltje mee. Hij is nog vrij jong en maakte met Oostkamp een prima keuze. Hij heeft het hogerop geprobeerd bij Torhout KM maar trok uiteindelijk naar Oostkamp, waar hij zich kon ontplooien. Op het kunstgras van Oostkamp is hij vaak wedstrijdbepalend. Hij zou voor mij de terechte winnaar zijn. Met Phil Canoot heeft datzelfde SV Oostkamp ook een goaltjesdief in huis. Hij heeft de gave om telkens op de goede plaats te staan en scoort aan de lopende band. Over de nominatie van Zwevezelespeler Nathan Lagrou was ik eerder wat verrast. Hij speelde een sterke eerste ronde, maar zit de laatste weken regelmatig op de bank. Ik had hem persoonlijk niet in mijn top drie gezet. Wel vind ik het vreemd dat onze topschutter Timothy Van de Wouwer niet op het lijstje prijkt. Hij is de topschutter in de reeks, maar is misschien te weinig betrokken in het spel om een nominatie te versieren."

Eerste provinciale vrouwen

Verlae tegenover Heists duo

In de hoogste provinciale afdeling stevent Club Brugge B resoluut af op de titel. Drie speeldagen voor het einde van de competitie telt blauw-zwart zeven punten meer dan eerste achtervolger Heist. Toch vinden we geen enkele speelster van Brugge terug in de top drie. Heist is ruim vertegenwoordigd met twee kleppers. Oona Mus, het nummer tien, liet tot dusver een knap gemiddelde noteren van één doelpunt per wedstrijd. Annelies Vanwelden is al lang geen onbekende meer op de provinciale velden. De spits staat opnieuw dicht bij de kaap van vijftig goals in slechts 21 matchen. Onder impuls van kapitein Faye Verlae staat Staden momenteel op een knappe gedeelde tweede plaats. Ze liet de netten dit seizoen al 41 keer trillen.

"Wij steken er als ploeg met kop en schouders bovenuit. Waar je bij andere teams telkens één uitblinker hebt, is er bij ons telkens iemand anders de beste. Zo werden onze punten verdeeld en niet aan één bepaalde speelster gegeven", vertelt Philip Pannier, coach van Club Brugge. "Zelf heb ik gestemd op Kelly Phlypo van Reningelst, die tegen ons een uitstekende indruk liet. Mayté Vandewiere, de doelvrouw van Staden, had ik op twee gezet. Het is niet toevallig tegen hen dat we onze twee nederlagen hebben geleden dit seizoen."