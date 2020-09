Exclusief voor abonnees GOLDEN BOYS. Club-talent Jens Dyck voetbalde met Hazard en testte bij Man United, maar het hoofd wilde niet mee: “Er zit een duiveltje in mij. Ik kan niet meer geheeld worden” Frank Dekeyser

05 september 2020

07u23 2 Golden Boys Ryan Giggs was er gek van en liet hem testen bij Manchester United. De jongeling van Club Brugge was een talentvolle generatiegenoot van Eden Hazard – Ajax en PSV informeerden. Maar het hoofd wilde niet mee. “Er zit een duiveltje in mij.” Het tragische verhaal van Jens Dyck (30), verteld door hemzelf. Moedig, recht uit het hart. “Ik ben vanbinnen helemaal gebroken.”

Dit is de slotaflevering in onze reeks van Golden Boys. Op basis van hun talent hoorden ze allemaal thuis bij de Rode Duivels. Voorbestemd tot grootse prestaties en een leven vol roem... Maar het lot besliste er anders over. Vijf voormalige supertalenten brengen het meeslepende verslag van hun gemiste glanscarrière.



