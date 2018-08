Gokmiljardair Bloom bezoekt voor het eerst aankoop Union: "Eén kans op acht voor promotie? Da's maar magertjes" Mathieu Goedefroy

03 augustus 2018

10u45

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Hij is steenrijk, controversieel en ambitieus. Maar bovenal is kersvers Unionbaas Tony Bloom (48) een gokker. "Ik zal niet gokken op Belgische wedstrijden. Beloofd."

Iets meer dan 1m60 klein is hij, en dus riskeert het mannetje met zijn hoofd niet tegen de lage deuropening van de honderd jaar oude hoofdtribune van het Joseph Mariënstadion te lopen. Goed gezien van Tony Bloom. De Britse miljardair bezocht gisteren voor het eerst de Belgische tweedeklasser die hij in april kocht. Na een blitzcarrière als profpokeraar, tycoon in voetbalweddenschappen én eigenaar van Premier League-club Brighton is de Brusselse traditieclub de volgende uitdaging op zijn lijstje.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN