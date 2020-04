Gokbedrijven trekken sponsoring 1A-clubs niet in BF/PJC

24 april 2020

07u20 1 Belgisch voetbal Haast alle 1A-clubs hebben een sportwedbedrijf als sponsor. Zij spelen het niet zo hard als Proximus, dat zijn sponsoring bij Anderlecht en Club opzegde, of tv-rechtenhouder Telenet dat bij de Pro League een terugbetaling wil: “We willen nu niet de opportunist spelen.”

De profvoetbalclubs lijden inkomensverlies, maar zeker ook de gokindustrie is fel getroffen omdat alle competities platliggen. De omzet uit onlinegokken daalde bij vele wedkantoren tot 20%. En een crisis kan hun sponsorstrategie veranderen. Bijna alle 1A-clubs hebben een sponsorship lopen met een sportwedbedrijf, maar navraag leert dat die niet direct op de helling staan.

Club Brugge sloot vorig jaar een erg lucratieve deal af met Unibet als shirtsponsor tot 2021. “We blijven trouw aan onze partnership”, zegt Dennis Mariën, general manager bij Unibet. “Het voetbal is een van de belangrijkste sporten voor ons. We stellen dat contract niet in vraag. We zijn ook al zeven jaar partner van de Pro League. We blijven daarin investeren.” Unibet sluit wel niet uit om met de partijen aan tafel te zitten: “Die vraag is er nu nog niet, maar kan komen. Hoe raken we het beste uit deze crisis, zowel voor ons als Club?”

Compensatie?

Navraag bij de Nationale Loterij, die Anderlecht sponsort, leert dat een wijziging van het partnership niet aan de orde is. Bij Napoleon Games, dat AA Gent en Cercle Brugge sponsort, reageert CEO Tom De Clercq zo: “We willen nu niet de opportunist spelen en zeggen dat we niet betalen. Een sponsorship geldt in goede en slechte tijden. We kunnen wel zien of een vergelijk mogelijk is, een vorm van compensatie of verlenging van de contractdatum... Maar we willen geen paniekvoetbal speler of iets afdwingen dat later niet meer nodig zal zijn. In september kan het helemaal anders zijn.” Clausules over een stopgezette competitie ziet hij ook niet bestaan: “Veel goeie advocaten keken die contracten na, maar geen enkele advocaat heeft ooit gedacht dat er een pandemie zou uitbreken.”

Golden Palace Casino & Sports heeft een deal met Antwerp, KV Mechelen en KV Kortrijk. CEO Massimo Menegalli is voorstander van constructieve gesprekken: “We vragen niet om een compensatie, terugbetaling of vermindering van de contractwaarde. Onze deal is langdurig, dat gaat niet alleen om cash. We kunnen wel marketingideëen bespreken in deze crisis.”

Het wedkantoor Bingoal spitst zich in sportsponsoring meer op wielrennen toe, onder meer bij Cycling Team Bingoal-WB. “We zijn niet van plan om contracten stil te leggen”, zegt manager Dieter Vanlerberghe. “Maar we zijn ook niet blind voor de huidige onzekerheid. We moeten zien waarop we kunnen besparen. Ik denk niet dat we nu actief naar voetbalsponsoring zullen zoeken. In een crisis is sponsoring vaak een eerste budget waarin bedrijven snijden.”