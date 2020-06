Goed nieuws voor Belgisch voetbal: Veiligheidsraad zet deur op een kier voor bekerfinale en competitiestart met duizenden supporters ODBS

24 juni 2020

15u10 0 Belgisch voetbal De Veiligheidsraad heeft de Belgische sport en onze voetbalclubs in het bijzonder hoop gegeven. Massa-events blijven verboden tot begin september, maar dankzij een uitzonderingsmaatregel kunnen onze clubs in theorie vanaf augustus wel duizenden supporters verwelkomen in de zittribunes. Met respect voor de veiligheidsmaatregelen.

Afwachten of de virologen akkoord gaan met alsnog relatief druk bijgewoonde outdoor sportevenementen, maar de Veiligheidsraad zet de deur in principe wel op een kier. Want vanaf augustus wordt de capaciteitslimiet van 400 personen binnen en 800 buiten geherevalueerd. Als er geen nieuwe opflakkering van corona komt. Waarna premier Sophie Wilmès (MR) stelde: “Een uitzondering kan worden gevraagd voor permanente infrastructuren met een zittend publiek om die limiet te overschrijden, met respect voor de gezondheidsregels.”

Goed nieuws dus voor het Belgisch voetbal. Op 1 augustus staat de bekerfinale tussen Club Brugge en Antwerp op het programma, een dag later de terugwedstrijd van de promotiefinale tussen OH Leuven en Beerschot. Op 7 augustus wordt onze nieuwe competitie afgetrapt. Ook de organisatie van de Memorial Van Damme op 4 september leeft ongetwijfeld op hoop. Een Koning Boudewijnstadion met maximaal 10.000 toeschouwers lijkt plots geen verre toekomstdroom meer.

“Er is een verschil tussen evenementen binnen en buiten”, verduidelijkte Wilmès nog. “Dat is jammer voor sommige sporten, maar een gevolg van hoe het virus zich verspreidt. In augustus breiden we de publiekslimiet nog wat uit. Maar we weten ook dat in grote stadions makkelijk meer personen binnen kunnen met handhaving van de maatregelen. Daarvoor kunnen uitzonderingen aangevraagd worden.”

Van Damme: “Problematisch en gevaarlijk”

Maar de pret kan alsnog gedrukt worden. In een reactie bij ‘VTM NIEUWS’ stelt epidemioloog Pierre Van Damme geen voorstander te zijn van sportevenementen met beperkt publiek. “Die zijn problematisch en gevaarlijk. Daarom niet ín het stadion, wel op weg ernaartoe. Supporters die zich naar het evenement begeven in bussen, treinen,... dat is niet aangewezen.”

Lees ook. Cédric Van Branteghem: “We gaan dit jaar zéker een Memorial Van Damme organiseren”