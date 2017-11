Goal van winnende Jonge Duivels is bezig aan toertje rond de wereld (maar daar hebben Belgen zelf niets mee te maken) Thomas Lissens

16u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv Merih Demiral scoorde een wel heel ongelukkige owngoal. Belgisch Voetbal De Jonge Duivels hebben hun zesde voorrondeduel in aanloop naar het EK van 2019 gewonnen. De Belgische beloften haalden het met 1-2 tegen Turkije. Na vijf minuten al opende Melih Okutan de score voor de thuisploeg, maar op slag van rust klommen de Belgen al opnieuw op gelijke hoogte. En die goal wordt gretig gedeeld op de social media. In minuut 85 knalde Siebe Schrijvers de 1-2 nog tegen de touwen.

Aan de Turkse openingsgoal ging geen al te doortastend verdedigen van -vooral- Wout Faes vooraf, maar in de toegevoegde tijd van de eerste helft kregen de Belgische beloften een stevig geschenk terug van Merih Demiral.

Demiral, die uitkomt voor Sporting Lissabon B, probeerde een doelpunt van Leya Iseka te voorkomen. Maar wat volgde, was pure slapstick. De 19-jarige Turk knalde de bal tegen zijn eigen dwarsligger, waarna het leer via zijn gezicht toch in doel belandde. Een wel héél knullige goal, maar de Duivels zaten na een lastige eerste helft toch opnieuw in de partij.

Türkiye U21 1-1 Belçika U21



Merih Demiral (kk) 45+' pic.twitter.com/ddry9idpqj — Köşe Gönderi (@KoseGonderi) 14 november 2017

Jackers stopt strafschop

In de tweede helft toonden de mannen van bondscoach Johan Walem het meeste initiatief en net voorbij het uur pakte Rustu Hanli zijn tweede gele kaart. Een Belgische goal hing in de lucht, maar ei zo na viel de 2-1 aan de overzijde. Faes ging in de fout in de zestien en de verdediger mocht doelman Nordin Jackers bedanken, want de jongeling van Racing Genk hield de elfmeter met een prima parade uit zijn doel.

Daarna was het al België wat de klok sloeg, maar toch moesten onze landgenoten tot in de 85ste minuut wachten op de verlossing. Het was Siebe Schrijvers die België met een knappe schuiver de drie punten bezorgde. Door de zege staan de Jonge Duivels nu wel heel ruim op kop in groep 6. Eerste achtervolger Zweden, dat wel twee matchen minder speelde, volgt op zes punten.

Türkiye U21 1-2 Belçika U21



Siebe Schrijvers 87' pic.twitter.com/MO6TunilFi — Köşe Gönderi (@KoseGonderi) 14 november 2017

Belgische opstelling:

Jackers, Cools, Faes, Cobbaut, Miangue, Nkaka, Bastien, Schrijvers, Lukebakio, Mbenza en Leya Iseka

Bank:

Teunckens, Heynen, Dimata, Vanlerberghe, De Sart, Ngoy en Oméonga

