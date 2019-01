Glunderende Odjidja: “Of we nu een feestje bouwen? Ik denk niet dat de trainer dat zal toestaan” MH

31 januari 2019

00u11

Bekervoetbal op z'n best, met een happy end voor AA Gent. De Buffalo's verzekerden zich na een allesbeslissende penaltyreeks van een trip naar de Heizel. "Of we nu een feestje Bouwen? Nee, ik denk niet dat de trainer dat zal toestaan", lachte een een glunderende Vadis Odjidja voor de microfoon van Sporza.

“Super. We zijn écht blij”, stak de Gentse middenvelder van wal. “Het zag er lang slecht uit, maar na een peptalk bij de rust zat er opnieuw schwung in. De tweede helft heeft zich praktisch enkel op hun helft afgespeeld. De druk bleef maar aanhouden, dus moesten ze op een gegeven moment wel breken. Over de twee wedstrijden gezien hebben we toch meer kwaliteit getoond dan Oostende. ’t Zijn uiteindelijk de kleinste details die het beslist hebben.”

Of er druk van de Gentse ketel valt? “De bekerfinale is er, maar ze moet nog gewonnen worden, hé. Nu gaan we met een goed gevoel naar de wedstrijd van zondag toe (tegen Club Brugge, red.). Maar eerst zorgen dat de benen terug een beetje mee willen. Dat goed gevoel zal zich zondag wel vertalen op het veld. Moesten we vandaag niet gewonnen hebben, was de match tegen Club al bijna op voorhand verloren.”

Tijd voor een feestje hebben de Buffalo’s niet. “Nee, ik denk dat de trainer dat ook niet zal toestaan (lacht). Moesten we twee helften heel goed gevoetbald hebben, dan misschien wel. Ik denk dat de fans wel zullen feesten voor ons. Hopelijk kunnen we na de match in Brussel een feestje houden”, besluit Odjidja met een kwinkslag.