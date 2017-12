Ghelamco wil nu kleinschaliger project mét Anderlecht:"Eurostadion light" Niels Vleminckx

08u18 0 Belga Roger Vanden Stock, voorzitter van Anderlecht(rechts) naast Ghelamco-topman Paul Gheysens.

Wat met het Eurostadion, nu de Belgische EK-droom dood is? Bouwheer Ghelamco gooit zijn laatste troefkaart op tafel: "We willen ons project kleinschaliger maken en Anderlecht weer rond de tafel krijgen." De realiteit: de omgevingsvergunning blijft zo goed als onhaalbaar, en paars-wit wil gewoon niet.

"We staan ervoor open om het Eurostadion kleinschaliger te maken. En we willen weer samenzitten met de bond en met Anderlecht", aldus Ghelamco-bestuurder Philip Neyt. Zijn boodschap: het project is niét dood. Zelfs niet na het njet van de UEFA. "Kijk, het is simpel. De bond vraagt om een stadion van minstens 40.000 toeschouwers. Anderlecht heeft een nieuw stadion nodig. Wij kunnen daarvoor zorgen. Ik zie het probleem niet."

Zonder Ghelamco-bril zijn er wel een pak obstakels te zien. Niet het minst de omgevingsvergunning waarover de Vlaamse regering eind januari moet beslissen. Het 'verkleinde' Eurostadion zou namelijk niet drastisch verschillen van zijn grotere broer. Oorspronkelijk voorzag Ghelamco na het EK de capaciteit terug te brengen van 60.000 plaatsen naar 50.000. Maar de omvang van het stadion blijft wel dezelfde. "We moeten binnen het 'bestek' blijven, dus we moeten binnen die lijnen blijven kleuren", geeft Neyt toe.

Dat is eerst en vooral op vlak van ruimtelijke ordening problematisch. Binnen de Vlaamse meerderheid valt te horen dat het huidige plan bitter weinig kans maakt op een omgevingsvergunning. "Tal van adviezen zijn negatief en de bouwheer is toch wel echt creatief geweest met bouwvolumes. Je voelt aan alles dat dit een kansloos verhaal is." Daar veranderen tienduizend plaatsen minder in een even groot stadion niets aan.

Zoals bekend: geen omgevingsvergunning betekent géén stadion. Maar op de logische vraag of Ghelamco überhaupt nog hoopt op de omgevingsvergunning, zucht Neyt diep. "Wat voor een vraag is dat nu? Blokkeren, da's gemakkelijk. Wij doen daar niet aan mee. Wij willen doén."

rv Een simulatiebeeld van het Eurostadion.

Aan de kern van de zaak verandert niets

Los van de omgevingsvergunning blijft ook het luik-Anderlecht problematisch. De Belgische voetbalbond heeft dan wel duidelijk aangegeven dat het nog rekent op het Eurostadion - de financiële noodzaak voor een nieuw stadion is simpelweg te groot voor de Rode Duivels -, zolang paars-wit als derde partij naar het project van Ghelamco kijkt, zal het er niet in meestappen. Of de bouwheer nu aanpassingen naar 50.000 of zelfs 40.000 plaatsen voorstelt: aan de kern van de zaak verandert dat niets. Namelijk dat het stadion véél te groot is. Ter vergelijking: Camp Nou past er zonder problemen in. Allesbehalve ideaal voor de fans. Neyt: "Ik hoor dat vaak: 'Te groot, te groot.' Nogmaals: we moéten binnen de lijnen van het bestek werken. In het verleden hebben we trouwens al op de eisen van Anderlecht ingespeeld. De loges hebben we veel dichter bij het veld gelegd. We willen er graag over praten met Anderlecht, hé. Dan kan je pas afspraken maken." Paars-wit haalt de schouders op. Too little, too late.

Bijkomend element is de nakende overname van Anderlecht. Het bestuur wil voor het einde van het jaar de club verkopen. Maar omdat Paul Gheysens, de sterke man van Ghelamco, één van de kandidaat-kopers is, zijn het stadiondossier en de overname van de recordkampioen in elkaar verweven. Vervelend, zo vindt het gros van de Anderlechttop, waar Gheysens ook niet bepaald punten heeft gescoord door te dreigen met een schadeclaim als het Eurostadion niet van de grond komt.

Neyt kaatst de bal terug: "Als de eigenaar van het stadion ook de eigenaar is van de club, zal er veel minder scepsis zijn over de vraag of het Eurostadion goed is voor de club. Dan heeft Anderlecht een nieuwe infrastructuur waar het nood aan heeft, en hebben de Rode Duivels een stadion. Want ik wéét hoeveel geld het hen kost, geen adequate infrastructuur hebben. Ik zal je niet de exacte bedragen zeggen, maar het zijn ettelijke miljoenen. Hoe langer het duurt, hoe meer het kost. De klok tikt. Voor iedereen."

Of toch totdat de stekker er definitief uitgetrokken wordt.

BELGAIMAGE Ghelamco-topman Paul Gheysens