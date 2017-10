Ghelamco stelt verbeteringen aan Eurostadion voor, buurt reageert vol ongeloof 06u22

Bron: Belga 0 photo_news Belgisch Voetbal Tijdens een infovergadering over het Eurostadion op Parking C in Grimbergen heeft bouwheer Ghelamco de circa 300 aanwezigen proberen te overtuigen dat de verbeteringen die het bij het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag aan het project aanbracht, zullen voorkomen dat de files op de Brusselse ring nog zullen verergeren. De avond kaderde in het openbaar onderzoek van de vergunningsaanvraag, die nog tot 10 november loopt.

Ghelamco-bestuurder Philip Neyt wees er in zijn tussenkomst op dat in de nieuwe vergunningsaanvraag maximaal rekening wordt gehouden met de bezwaren die eerder tijdens de openbare onderzoeken in het kader van de bouw- en milieuvergunningsaanvraag werden geuit. Ghelamco besliste om beide aanvragen in te trekken en rechtstreeks bij de Vlaamse overheid een omgevingsvergunning aan te vragen. In de huidige timing wil Ghelamco in maart 2018 starten met de bouw, om 18 maanden later klaar te zijn voor het EK voetbal in 2020.



Zo zal het Eurostadion 10 procent kleiner - zowel in hoogte als in volume - gebouwd worden dan voorzien. Na het EK in 2020 zal de capaciteit door verwijdering van het bovenste deel, na overleg met de Belgische voetbalbond en RSC Anderlecht, ook kunnen worden verminderd van 60.000 tot 50.000 bezoekers en door plaatsing van lichtreclames mogelijk zelfs tot 40.000 à 45.000. Ook de inrichting van het stadion verandert. Zo worden de loges dichter bij het veld geplaatst. Neyt wees er op dat dit ook deels gebeurde om tegemoet te komen aan de bezwaren van Anderlecht om hier zijn thuismatchen te komen spelen.

Op vlak van mobiliteit werden de afspraken met de Vlaamse regering uit het mobiliteitsconvenant inzake de uitbreiding van het openbaar vervoer en de fietsvoorzieningen op financieel vlak gefinaliseerd. Zo is in de nieuwe plannen op Parking C een fietspad van 1,6 km voorzien. Zoals voorheen bevat het plan een ondergrondse parking met circa 10.000 plaatsen waar men vanuit de ring vlot in en uit kan rijden. "Indien de Vlaamse regering hiervoor opteert, zijn we ook bereid zelf 30 tot 40 miljoen euro te investeren in de heraanleg van een nieuw op- en afrittencomplex", aldus Neyt.



Spervuur

Na de uiteenzetting van de experten van Ghelamco werd er vanuit de zaal een spervuur aan vragen afgevuurd. Net zoals bij de vorige hoorzittingen werd ook nu herhaaldelijk verwezen naar het feit dat de Brusselse ring in de omgeving al op elk moment van de dag in de knoop zit en het bijkomend verkeer door het project niet alleen tijdens grote evenementen, maar ook in het dagdagelijks verkeer, de situatie zal verergeren. Ook de plannen voor de bouw van een campus, waar men zou kunnen komen revalideren van blessures, werden op veel ongeloof onthaald. In enkele interventies werd met name de vrees geuit dat Ghelamco eenmaal de vergunning binnen, het pand zal transformeren tot een nieuw vastgoedproject. Kritiek was er ook op het feit dat Ghelamco de luchtvervuiling in de ondergrondse parking wil capteren en op grote hoogte verspreiden. In diverse tussenkomsten weerklonken schampere uithalen zoals "u verkoopt hier gebakken lucht".