Gewezen Anderlecht-ster Wilhelmsson vandaag 38 jaar: herinnert u zich deze fenomenale actie van de Zweedse publiekslieveling? XC

11u56 7 rv

Christian Wilhelmsson was een van de publiekslievelingen op het Astridpark. Geen verrassing, aangezien de Zweed technisch zeer goed was aangelegd en daarnaast geregeld weergaloze dribbels uit zijn hoge hoed toverde. Zo pakte Wilhelmsson ooit - op 23 maart 2004 -uit met een schitterende actie tegen Heusden-Zolder. De verdediger helemaal tureluurs, waarna de Zweed Aruna Dindane de 5-0 voorschotelde. Uiteindelijk werd het die dag zelfs nog 6-0. “We hadden een geweldige ploeg. De drie jaren bij Anderlecht blijven de mooiste uit mijn carrière", klonk het jaren later bij Wilhelmsson, die vandaag 38 kaarsjes mag uitblazen.

Happy birthday, Christian Wilhelmsson! 🇸🇪🍰



Flashback naar dit magische moment in 2004! 😲😍 pic.twitter.com/Hu0jpixbBU Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Johan Eyckens (JEH)

Johan Eyckens (JEH)

BELGA