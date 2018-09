Geschillencommissie volgt eis van bondsprocureur: 3 duels schorsing voor Vanderbiest en 10 (waarvan 7 effectief) voor Union-assistent Redactie

11 september 2018

20u55 12

De Geschillencommissie heeft de eis van de bondprocureur om Union-assistent Abder Ramdane voor tien matchen, waarvan drie met uitstel, te schorsen gevolgd. Ramdane moet ook een boete van 4.250 euro betalen. Dat maakte de voetbalbond zonet bekend. Afgelopen weekend kwam het tot een knokpartij in de spelerstunnel na afloop van het duel tussen Union en KV Mechelen van afgelopen zondag. Union-assistent Ramdane en zijn KVM-collega Fred Vanderbiest kregen het daarbij met elkaar aan de stok. Ramdane deelde in de spelerstunnel een vuistslag uit aan Vanderbiest, die zes keer moest worden gehecht en enkele dagen werkonbekwaam is. Toch tekende de assistent-coach van Malinwa vanmiddag present op de voetbalbond, samen met zijn advocaat Sven Mary.

De bondsprocureur eiste ook drie duels schorsing en 1.500 boete voor Vanderbiest. En ook die vraag volgt de Geschillencommissie. "In de spelerstunnel deelde Ramdane met gebalde vuist in een opwaartse beweging een slag uit in het gezicht van Vanderbiest. Het gezicht van het slachtoffer bloedde hevig", schreef ref Vanbecelaere in zijn verslag.

Racistische verwijten

Volgens Union slingerde Vanderbiest racistische verwijten naar Ramdane, maar KV Mechelen ontkende dat met klem. Het team van scheidsrechter Vanbecelaere kon dat evenmin waarnemen. Vanderbiest zou ook een vuistslag uitgedeeld hebben aan de ploegdokter van Union, maar dat konden de Brusselaars niet bewijzen. "Het is vrij ongezien dat spelers of stafleden op dit niveau zich verlagen tot zo'n ordinaire knokpartij", zei bondsprocureur Gilles Blondeau. Het bondsparket splitst de sanctie van Ramdane op in twee delen. Twee speeldagen worden gevraagd voor het betreden van het speelveld. "Ik kan niet anders dan de maximumstraf van acht speeldagen vorderen voor de vuistslag", aldus Blondeau, die in totaal dus tien matchen schorsing eist.

Initieel werd Vanderbiest ook gedaagd voor discriminerende opmerkingen. "Maar aangezien niemand daar in deze zitting melding van maakt, kan het parket hem daar niet voor vervolgen. Er zal wellicht wel iets geroepen zijn, maar het is onmogelijk om vast te stellen of dat discriminerend was", legde Blondeau uit. Vanderbiest werd enkel vervolgd voor het betreden van het speelveld. "Gezien het hoge aantal antecedenten van Vanderbiest vraag ik drie speeldagen schorsing en een boete van 1.500 euro."

Los van deze beslissing van de Geschillencommissie dient Mary donderdag in naam van Vanderbiest klacht in met burgerlijke partijstelling bij het parket van Brussel.