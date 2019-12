Geschillencommissie stelt uitspraak over STVV-Racing Genk uit naar morgen ABD

03 december 2019

17u03 0 Belgisch voetbal De Geschillencommissie doet pas morgen, en dus niet vandaag zoals gepland, een uitspraak over STVV-RC Genk. De Limburgse derby, die in september gespeeld werd, moest enkele minuten voor affluiten definitief stopgezet worden na wangedrag van de supporters. De match eindigde toen op een 3-3-gelijkspel, maar de Geschillencommissie moet nu beslissen of het duel opnieuw gespeeld moet worden en of beide clubs een extra sanctie moeten krijgen.

Na het wangedrag op Stayen vroeg STVV aanvankelijk voor een forfaitscore in zijn voordeel, maar de club sloot zich uiteindelijk aan bij de vraag van Genk om de match louter te laten herspelen zonder puntenaftrek voor de clubs, en dus ook niet achter gesloten deuren. Volgens Sint-Truiden en RC Genk is de procedure voor de stillegging niet correct verlopen, omdat de veiligheidsverantwoordelijke van de thuisploeg (STVV) geen inspraak had in de beslissing. Het bondsreglement legt dat nochtans op, waardoor de vervolging volgens beide clubs niet correct verliep en er dus geen straf opgelegd kan worden. Enkel een integrale replay zou een correcte sanctie zijn, klinkt het.

Bondsprocureur Kris Wagner had daar echter geen gehoor naar. Hij bleef bij zijn oorspronkelijke vordering: naast een replay achter gesloten deuren mét aftrek van twee punten voor beide ploegen vorderde hij ook een extra match achter gesloten deuren plus een boete van 5.000 euro. “Belangrijk is dat we een duidelijk signaal geven dat bijblijft, en dat is effectief een wedstrijd achter gesloten deuren”, argumenteerde Wagner toen. “Het alternatief van alleen een boete heeft onvoldoende signaalfunctie. Zo’n gedrag gaat niet om voetballiefhebbers, maar om voetbalhaters”

STVV en Genk aanvaardden de vordering niet en trokken naar de Geschillencommissie. Normaal gezien zou die vandaag duidelijkheid brengen, maar de uitspraak is pas voor morgen “wegens omstandigheden”.