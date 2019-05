Geschillencommissie Hoger Beroep doet "op latere datum" uitspraak Redactie

28 mei 2019

23u21

Bron: Belga 0 Belgisch voetbal De Geschillencommissie Hoger Beroep zal zich "op een latere datum" uitspreken over de gevorderde sancties tegen KV Mechelen, Waasland-Beveren en de dertien andere beklaagden in het tuchtdossier rond mogelijke matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen. Dat zei commissievoorzitter Dirk Thijs na afloop van de zesde en laatste zittingsdag in congrescentrum Blue Point in Schaarbeek.

Na het laatste woord van meester Jan De Man namens Olivier Swolfs sloot Thijs de zitting af. "We nemen de zaak in beraad en doen uitspraak op een latere datum. We leggen geen precieze einddatum vast", aldus de commissievoorzitter. "We willen alle partijen bedanken voor hun loyale proceshouding en het respecteren van de conclusiekalender."

Dat het een titanenwerk wordt, wist ook Dirk Huycks advocaat John Maes. "Er staat u een weinig benijdenswaardige taak te wachten. Ik drukte alle conclusies af en kom op een stapel papier van een halve meter. Ik hoop dat u uit uw vroegere topsportcarrière (als basketbalspeler, red.) een goede conditie hebt. Dat zal nodig zijn", richtte meester Maes zich tot commissievoorzitter Thijs. Die laatste moest dinsdag overigens opnieuw een medische tussenstop inlassen voor een bloedneus, een probleem waar hij tijdens de pleidooien vaker last van had. Dit keer kwam er zelfs een dokter bij te pas.

Er bestaat nog een mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Dat beroep moet ingesteld worden binnen een termijn van zeven dagen volgend op de eerste dag na de uitspraak. De KBVB houdt zich voor dat er inclusief de beroepsprocedure bij het BAS een uitspraak moet zijn uiterlijk op 30 juni.

De bondsprocureur eiste voor KV Mechelen de degradatie naar 1B, al wil tussenkomende partij de degradatie naar eerste amateur afdwingen. Malinwa start dan ook met een puntenaftrek van 12 punten, en dreigt ook uitgesloten te worden van Europees en bekervoetbal. Waasland-Beveren hangt een degradatie naar 1B met een handicap van zes punten boven het hoofd. Voor Olivier Myny is de vordering twaalf maanden schorsing, waarvan tien met uitstel. De andere beklaagden riskeren schorsing van één tot tien jaar, sommigen met schrappingen en een verbod tot heraansluiting.