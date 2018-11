Gerecht valt nu ook binnen bij Belgische voetbalbond en Moeskroen, drie ploegen willen zich burgerlijke partij stellen BJM

14 november 2018

09u31 31 Belgisch Voetbal In het kader van een onderzoek van het federale parket zijn deze ochtend speurders binnengevallen bij voetbalclub Moeskroen, enkele bestuurders van de club, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Drie ploegen (OH Leuven, Lommel en Westerlo) gaven inmiddels te kennen dat ze zich burgerlijke partij willen stellen in de zaak.

Vier huiszoekingen vonden plaats in Moeskroen, eentje in Celles en twee in Laken. Het onderzoek staat los van ‘Operatie Propere Handen’, het dossier over voetbalfraude met makelaars Mogi Bayat en Dejan Velkjovic. Het dossier rond Moeskroen wordt geleid door een onderzoeksrechter uit Henegouwen.

De gerechtelijke actie heeft te maken met de klacht die KV Mechelen indiende tegen Moeskroen over hoe de club een proflicentie verkreeg. Het onderzoek, dat in april 2018 gestart is, gaat over het feit dat de club Moeskroen in handen zou zijn geweest van een makelaar (Pini Zahavi, red.). Verder zijn er vermoedens van witwaspraktijken, namelijk illegale geldstromen via offshore vennootschappen. Ook zou er sprake zijn van het voorleggen van valse documenten bij de licentiecommissie.

Niemand werd meegenomen voor verhoor. “De speurders hebben wel drie mensen vastgehouden tijdens de huiszoekingen, maar ze gaan nu eerst alle documenten doorploeteren en onderzoeken. Dan kunnen die mensen nog altijd later grondig worden verhoord”, zegt Eric Van der Sypt van het federaal parket. Volgens Van der Sypt ging het om de huidige voorzitter van Moeskroen, de ex-voorzitter en een lid van de conseil d’administration.

Voorzitter Moeskroen: “Wij maken ons geen zorgen”

Patrick De Clerck, de voorzitter van Moeskroen, reageerde rustig op de gebeurtenissen die zich afspeelden op Le Canonnier. “Wij hebben niks te verbergen, we maken ons geen zorgen”, klinkt het. “Uiteraard waren we verrast dat de speurders hier plots aan de deur stonden maar we hebben onmiddellijk onze volledige medewerking verleend. Elk document dat ons gevraagd wordt, zal ter beschikking worden gesteld. Eerlijk, ik weet zelf niet goed waarover dit allemaal gaat.”

“Ik zou natuurlijk liegen als ik zeg dat het mij niet interesseert maar we wachten rustig af. Het gerecht moet in alle sereniteit haar werk kunnen doen. Dat is de snelste manier om ons te zuiveren van elke verdachtmaking.”

Drie ploegen - Westerlo, Lommel en OH Leuven - zijn van plan om zich burgerlijke partij te stellen in het onderzoek. Westerlo wil dat er voor eens en voor altijd duidelijkheid geschept wordt. De Kemphanen voeren al enkele jaren een verwoede strijd tegen de dubieuze licentie van Moeskroen, maar beten telkens in het zand. In mei 2017 degradeerde Westerlo uit 1A, nadat het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) alsnog een proflicentie gaf aan Moeskroen. De Licentiecommissie had die niet afgeleverd aan de Henegouwers. Toen al rook manager Herman Wijnants onraad. Ook 1B-clubs KV Mechelen en OH Leuven beten hun tanden stuk op het licentiedossier, net als Cercle Brugge.

Onderzoek bij het BAS

Ook het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) in Laken kreeg speurders over de vloer. “Ze namen enkele dossiers mee”, bevestigt Caroline Demuynck, administratief directeur van het BAS. De speurders kwamen wellicht de arbitragedossiers omtrent Moeskroen ophalen. De Henegouwse club moest de voorbije vier jaar telkens via het BAS passeren om zijn proflicentie te bemachtigen. In 2015 vocht Cercle Brugge die licentietoekenning aan, maar dat had weinig te maken met de clubstructuren. In 2016, 2017 en 2018 ging het over spelersmakelaars.

Arbitrage werkt volgens het principe van toestemming van alle partijen. In de procedure bij het BAS weigerde Moeskroen dat de motivering van de arbiters gepubliceerd zou worden op de website. Dat is nochtans vrij gebruikelijk. “Maar Moeskroen ging niet akkoord, waardoor de uitspraak niet gepubliceerd mocht worden”, verduidelijkt Herman Verbist, voorzitter van de arbiters. Verbist wilde niet nader ingaan op de arbitrageprocedures waarbij Moeskroen betrokken was.

Gerecht onderzoekt diverse zaken

Volgens het federaal parket draait het onderzoek enerzijds rond mogelijke valsheid in geschriften, gebruik ervan en oplichting. De speurders willen nagaan of de Israëlische makelaar Pini Zahavi en zijn zakenpartner Fali Ramadani in 2016 en 2017 Moeskroen in handen hadden. Volgens de reglementen van FIFA en KBVB is dat verboden, maar de voorbije jaren slaagde Moeskroen er altijd in de licentiecommissie en het BAS ervan te overtuigen dat Zahavi niét de baas van de club was. Het gerecht onderzoekt nu of dat niet gebeurde met valse documenten.

Anderzijds onderzoeken de speurders ook of er sprake is van witwassen en of Moeskroen gesteund wordt of werd door illegale financiering, meer bepaald met miljoenen euro’s uit offshorebedrijven van Zahavi. Officieel is de schatrijke Thaise zakenman Pairoj Piempongsant, een zakenrelatie van Zahavi, vandaag de eigenaar van de Henegouwse club. Maar het gerecht wil weten waar het geld vandaan kwam dat Zahavi in 2015 via zijn vennootschap Gol Limited in de club investeerde, en hoe het vandaag zit met de financiering van de club.