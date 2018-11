Gerecht valt nu ook binnen bij Belgische voetbalbond en Moeskroen, drie bestuursleden van eersteklasser opgepakt BJM

14 november 2018

09u31 23 Belgisch Voetbal In kader van een onderzoek van het federale parket zijn deze ochtend speurders binnengevallen bij voetbalclub Moeskroen, enkele bestuurders van de club, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport). Bij de invallen zijn drie bestuursleden van de eersteklasser opgepakt en meegenomen voor verhoor. Dat nieuws werd bevestigd door het federale parket.

Vier huiszoekingen vonden plaats in Moeskroen, eentje in Celles en twee in Laken. Het onderzoek staat los van ‘Operatie Propere Handen’, het dossier over voetbalfraude met makelaars Mogi Bayat en Dejan Velkjovic. Het dossier rond Moeskroen wordt geleid door een onderzoeksrechter uit Henegouwen, hij moet binnen de 48 uur beslissen of de drie bestuursleden onder aanhoudingsbevel geplaatst worden.

De gerechtelijke actie heeft te maken met de klacht die KV Mechelen indiende tegen Moeskroen over hoe de club een proflicentie verkreeg. Het onderzoek, dat in april 2018 gestart is, gaat over het feit dat de club Moeskroen in handen zou zijn geweest van een makelaar. Verder zijn er vermoedens van witwaspraktijken, namelijk illegale geldstromen via offshore vennootschappen. Ook zou er sprake zijn van het voorleggen van valse documenten bij de licentiecommissie.