Gentse professor in de optica over de spookgoal van Vanaken: "Eerder géén doelpunt dan wel"

03 februari 2020

18u03 54 Jupiler Pro League Scoorde Hans Vanaken tegen Antwerp nu een geldige goal of niet? Een debat waarin ook de Gentse professor Philippe Smet zich mengt. Volgens hem was het “meer geen goal, dan wel”. Al luidt ook zijn conclusie: “Geen uitsluitsel.”

Hoezo, voetbal is een spel van elf tegen elf waarin louter achter de bal gelopen wordt? Om te achterhalen of de stiftbal van Vanaken over de doellijn was voor Ritchie De Laet wegkopte, is hogere wiskunde nodig. Zeker in tijden waarin onze velden nog niet uitgerust zijn met doellijntechnologie. Programmamaker Lieven Scheire, bekend omwille van zijn liefde voor fysica, kaatste de bal richting Philippe Smet, professor in de wetenschap en gespecialiseerd in optica. Zijn conclusie: “De weggekopte bal passeerde vlak naast de paal. Hoe verder de bal over de lijn, hoe groter de afstand waar de bal weer botst. Hiermee vind ik dat de afstand tussen de bal en de doellijn tussen -5 centimeter (geen goal) en +3 centimeter (wel goal). Geen uitsluitsel dus.” Toch maar werk maken van doellijntechnologie?

De weggekopte bal in #cluant passeerde vlak naast de paal. Hoe verder de bal over de lijn, hoe groter de afstand d, waar de bal weer botst. Hiermee* vind ik dat de afstand tussen de bal en de doellijn tussen -5cm (geen goal) en +3cm zit (wel goal). #geenuitsluitsel, dus. pic.twitter.com/MTZWmWhkVq Philippe Smet(@ pfsmet) link