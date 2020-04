Gentse bekerheld Eric Lambert overleden: oudere broer van Club-icoon Raoul scoorde hattrick in bekerfinale 1964 LUVM

17 april 2020

Gisteren is Eric Lambert overleden. De voormalige aanvalsleider van La Gantoise werd 84, en was de oudere broer van Club Brugge-icoon Raoul Lambert. Eric Lambert maakte vooral furore door driemaal te scoren in de finale van de Beker van België die hij met de Buffalo’s won tegen FC Diest (4-2 winst) in 1964. Hij is nog steeds de enige Belg die een hattrick scoorde in de bekerfinale, enkel de Peruviaan Andrés Mendoza van Club Brugge deed hem dat in 2002 na tegen Moeskroen.

Eric Lambert startte zijn carrière bij SK Steenbrugge, dat 800.000 frank incasseerde van La Gantoise voor de geblokte, krachtige maar vlot scorende aanvaller. Gent bood dubbel zoveel als Club Brugge, waarmee Eric Lambert als gastspeler op het Paastoernooi van 1956 zijn enige 45 minuten in blauw-zwart afwerkte. Lambert voetbalde van 1956 tot 1967 voor Gantoise in een team met Mance Seghers, Roland en James Storme, Lucien Ghellynck, Richard Orlans, Robert Mahieu en de onlangs overleden Congolees Léon Mokuna als blikvangers. In 11 seizoenen scoorde hij 121 doelpunten voor de Buffalo’s. In 1960 eindigde hij als derde in het Gouden Schoen-referendum, achter Paul Van Himst (Anderlecht) en Paul Bonga Bonga (Standard). Zijn stunt in de bekerfinale van 1964 kwam er overigens bijna niet. Lambert speelde daags voordien drie wedstrijden van 40 minuten met het corporatief elftal van zijn werkgever, de Watermaatschappij, tijdens een toernooi in Trier. Op de terugweg uit Duitsland sliep hij amper twee uur in de auto van een vriend, nauwelijks op tijd raakte hij in Gent voor de busrit naar de Heizel.

Na zijn vertrek uit het Ottenstadion onderhandelde Eric Lambert even in het grootste geheim met Club Brugge, dat hem op zijn 31ste evenwel te oud bevond. Zo deelde Eric Lambert nooit de kleedkamer met zijn negen jaar jongere broer Raoul. Eric speelde nog drie jaar voor SV Waregem (met wijlen Prudent Bettens en de jonge broers Millecamps) en derdeklasser White Star Lauwe. Na nog eens tien jaar in de lagere afdelingen, hing hij pas op zijn 48ste de schoenen aan de wilgen.

In 2011 maakte de toen 75-jarige Eric Lambert furore in de rubiek “Espinosa” van Extra Time, toen hij in 18,4 seconden vijf opeenvolgende ballen vanop de strafschopzonelijn tegen de deklat mikte. (LUVM)