Gentse bekerheld Eric Lambert overleden: oudere broer van Club-icoon Raoul scoorde hattrick in bekerfinale 1964 LUVM

17 april 2020

12u06 4 Voetbal Gisteren is Eric Lambert in Brugge overleden. De voormalige aanvalsleider van La Gantoise werd 84, en is de oudere broer van Club Brugge-icoon Raoul Lambert.

Eric Lambert maakte vooral furore door driemaal te scoren in de finale van de Beker van België die hij met de Buffalo’s won tegen FC Diest (4-2 winst) in 1964. Hij is nog steeds de enige Belg die een hattrick scoorde in de bekerfinale, enkel de Peruviaan Andrés Mendoza van Club Brugge deed hem dat in 2002 na tegen Moeksroen.

Lambert startte zijn carrière bij SK Steenbrugge en voetbalde van 1956 tot 1967 voor La Gantoise in een team met Mance Seghers, Roland en James Storme, Lucien Ghellynck, Richard Orlans en de onlangs overleden Congolees Léon Mokuna als blikvangers. Na zijn vertrek uit het Ottenstadion speelde hij nog drie jaar voor SV Waregem (met wijlen Prudent Bettens en de jonge broers Millecamps) en derdeklasser White Star Lauwe.

In 2011 maakte de toen 75-jarige Eric Lambert furore in de rubiek “Espinosa” van Extra Time, toen hij in 18,4 seconden vijf opeenvolgende ballen vanop de strafschopzonelijn tegen de deklat mikte.