Gent wint op bezoek bij Club Brugge na aangename oefenwedstrijd TTV/SDG

18 juli 2020

19u54 14 Belgisch voetbal Stevig partijtje tussen Club Brugge en AA Gent vandaag, die hun ontmoeting als een soort van eerste test zagen. De Buffalo’s wonnen de interessante oefenmatch met 2-3, al had blauw-zwart wel al een training in de benen.

Leuke oefenpot vanavond in Westkapelle, waar de nummers 1 en 2 van de afgelopen competitie tegenover elkaar stonden. Clement liet een zevental vaste basisspelers één uur opdraven - nadien maakten Balanta en Mata hun eerste minuten in de voorbereiding in een volledig nieuw elftal. Dennis bleef uit voorzorg opzij nadat hij in de vorige wedstrijd tegen KV Mechelen een tik op de enkel kreeg. In tegenstelling tot AA Gent had Club Brugge al een training in de benen. “Dit is een test, maar geen examen,” klonk het bij Clement voor de wedstrijd. Bij Gent geen David, die één dag eerder het Gentse bestuur op de korrel nam inzake zijn transferdossier. Yaremchuk en Depoitre zijn nog niet helemaal fit. Dejaegere kreeg geen speelminuten. Ook Thorup koos voor zeven basispionnen, al ligt de strijd tussen Kaminski en Roef onder de lat naar verluidt helemaal open.

Voor de aftrap vlogen de handshakes en de knuffels in het rond, eens afgetrapt ging het er stevig aan toe. Club nam de beste start - na acht minuten stond Badji op de juiste plaats om de lage voorzet van zijn landgenoot Diatta binnen te duwen. Meteen de derde goal in de voorbereiding voor de pas 18-jarige Senegalees, die in het vervolg van de eerste helft wel wat wegzakte. Gent kreeg na 12 minuten een geschenk - Put floot wel héél licht voor strafschop na een contact tussen Deli en de bedrijvige Odjidja. Niangbo trapte raak vanop de stip. Op het halfuur kopte Mitrovic tegen de eigen deklat alsof hij een aanvaller was, Plastun ging even later terecht op de bon na smerige tackles op Okereke en Rits. De mooiste actie was er net voor de rust: met een knappe dubbelpass verschalkten Niangbo en De Bruyn de Brugse verdediging - Niangbo trapte heerlijk binnen.

Het openingsdoelpunt van Badji:



De gelijkmaker vanop de stip van Niangbo:



Niangbo schiet Gent vlak voor de rust op voorsprong:



Amper afgetrapt in de tweede helft maakte Club de achterstand meteen ongedaan. Opnieuw stond Badji op de juiste plek om de voorzet van Sobol binnen te trappen. Thorup wisselde vijf spelers bij de rust - onder andere Roef en Botaka maakten hun opwachting. Zo ook Mohammadi, die meteen via Mignolet de lat trof. Tien nieuwe namen bij Club op het uur - enkel Mignolet maakte de wedstrijd rond. Na een kansarme periode klom Gent tien minuten voor inrukken een tweede keer op voorsprong. Invallers Diedhou en Samoise rondden een counter knap af - leuk meegenomen voor het 18-jarig jeugdproduct. Diedhiou was na een foutje van Voet dicht bij de 2-4, maar Mignolet bracht redding. Aan de overzijde kreeg Krmencik tot twee keer toe de kans op de gelijkmaker, maar het wil niet lukken voor de Tsjech. De beste kans was uiteindelijk voor Schrijvers, maar die miste in extremis vanop de stip na Gents handspel. De Buffalo’s trokken finaal aan het langste eind, al hoeft dat in deze fase van de voorbereiding niet al te veel te betekenen.

Badji met z'n tweede van de wedstrijd:



Het winnende doelpunt van Samoise:



Club Brugge - AA Gent

Doelpunten: 8’ Badji (1-0), 12’ Niangbo (1-1), 42’ Niangbo (1-2), 48’ Badji (2-2), 81’ Samoise (2-3)

Club Brugge 1ste 60’: Mignolet; Kossounou, Mitrovic, Deli; Diatta, Rits, Vormer, Vanaken, Sobol; Badji, Okereke

Club Brugge vanaf 60’: Mignolet; Mata, Mechele, Voet; Openda, Balanta, Van Den Keybus, Schrijvers, Ricca; Krmencik, Deketelaere

AA Gent 1ste helft: Kaminski; Castro-Montes, Plastun, Ngadeu, Nurio; Owusu, Kums, Odjidja, De Bruyn; Niangbo, Mbayo (30’ Kvilitaia)

AA Gent 2de helft: Roef; Botaka, Plastun (78’ Cissé), Arslanagic, Mohammadi, Owusu(66’ Marreh), Kums (66’ Parmentier), Odjidja (66’ Samoise), De Bruyn(78’ Georges), Kvilitaia, Mbayo(78’ Diedhiou)



