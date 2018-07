Genk zet Fola Esch met forfaitcijfers opzij en maakt terugwedstrijd nu al overbodig DMM

26 juli 2018

21u50 10 KRC Genk GNK GNK 5 einde 0 CSF CSF CS Fola Esch Belgisch Voetbal Racing Genk heeft zijn Europese seizoen met overtuiging op gang getrapt. Thuis tegen Fola Esch werd het na een wedstrijd eenrichtingsvoetbal 5-0. Het moet al heel eigenaardig lopen wil Racing Genk de derde kwalificatieronde van de Europa League niet halen. De terugwedstrijd staat komende woensdag op het programma.

Veel gras lieten de mannen van Philippe Clement er niet over groeien bij de start van hun seizoen. Malinovskyi mocht na vijf minuten uitpakken met zijn handelsmerk. De Oekraïener zette zich achter de bal voor een vrije trap en deed daarmee meteen de netten trillen. Genk op rozen, al was het niveauverschil met de Luxemburgers toen al duidelijk.

In een dol eerste halfuur verdubbelde Pozuelo al snel de score, waarna het in gestrekte draf naar 3-0 ging. Trossard – ook al de man van de assist bij de 2-0 – snelde voorbij alles en iedereen om de bal in een leeg doel te duwen. Nog was het niet gedaan, want nauwelijks twee minuten later zette Dewaest zijn hoofd tegen de bal. Fola Esch tegen het canvas, Genk nog voor de rust met anderhalf been in de volgende ronde.

Tweede helft is maat voor niets

Ook in de tweede helft eenzelfde spelbeeld. Helaas liet vooral Samatta het na om de forfaitcijfers op het bord te zetten. De Genk-spits morste met de kansen en kreeg de bal er maar niet in. Gelukkig was er nog Trossard om er na een strafschop alsnog 5-0 van te maken. Een goed spelende Zhegrova dwong de elfmeter af, Trossard deed de rest.

Met 5-0 kon Genk de wedstrijd al met al makkelijk uitspelen. Het treffen van volgende week woensdag wordt daarmee zo goed als zeker een maat voor niets. Misschien het ideale moment voor Philippe Clement om nog wat verder te experimenteren met zijn spelersgroep.

Behoudens een enorme verrassing neemt Genk het in de derde kwalificatieronde van de Europa League op tegen het Wit-Russische Shakhtyor Soligorsk of het Poolse Lech Poznan. Zij hielden elkaar in Soligorsk in evenwicht (1-1).

AA Gent is overigens rechtstreeks geplaatst voor die derde voorronde en kijkt daarin het Poolse Jagiellonia Bialystok of het Portugese Rio Ave in de ogen. De Polen deden de beste zaak door de heenwedstrijd voor eigen publiek met 1-0 te winnen.